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日本新任外相岩屋毅25日訪問中國，在與中國外交部長王毅會面後隨即宣布將放寬部分對中國人的簽證限制，引發許多日本民眾不滿，甚至一度登上社群平台X熱門關鍵字。日本媒體人矢板明夫認為，現在中國當局的態度對日本並不友善，加上日本的旅遊承受力已到極限，因此有不少日本網友批評現任首相石破茂政權根本是「媚中」；在他看來，石破政權缺乏外交智慧，只有搖頭嘆息。對於岩屋毅宣布放寬中國人簽證措施，矢板明夫指出，無黨籍的國會議員、前國家公安委員長松原仁在27日接受產經新聞旗下《富士晚報》採訪時，情緒激動地表達憤怒，「對於一直傷害日本的中國，突然放寬簽證的決定，完全無法理解。日本作為東北亞地區的重要國家，沒有外交策略，做出了一個大錯特錯的判斷。」此外，松原還提到，近年來，中國屢次侵犯沖繩縣和尖閣諸島附近的領海，不斷重複對日本的主權侵害；自2014年以來，已有17名日本國民在未公開具體嫌疑事實的情況下在中國被拘留；今年9月廣東省深圳的一所日本人學校，發生了一名10歲男童被刺殺的令人痛心的事件。他對於日本政府仍將中國旅行警告的級別停留在0感到擔憂，認為毫無風險管理認知。矢板明夫則指出，正如松原所説，隨著美國川普政權即將誕生，中國突然之間轉變了原來對日強硬的政策。對於「日本人的赴中簽證、日本水產品進口、中國軍機侵犯日本領空」等問題，都做出了一定的讓步。盡可能地試圖拉攏日本、縮短外交距離。矢板明夫提到，這種友善態度，使原本就對中國的甜言蜜語缺乏免疫力的石破政權，在外交上看起來好像「接連得分」，石破政權更加明確了對中國友好的態度。他認為，現在放寬中國人的赴日簽證並沒有沒有什麼意義。但是卻向國際社會發出了「日中關係已經改善了」的強烈訊號。由於石破首相下月將訪問美國，和川普進行會談。中國在此先利用外交手段成功地修復了和日本的關係。在某種意義上也分化了美日關係，矢板認為。「替中國說情」或許將成為石破訪美的目的之一。最後，矢板明夫感慨，中國在外交上的確有一套，他對於缺乏外交智慧的石破政權只有搖頭嘆息。只希望下個月川普能對石破首相當頭棒喝，讓石破早日清醒過來。