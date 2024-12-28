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▲高雄目前只有一座高鐵站在左營區，行政院長卓榮泰今（28）日宣布，高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄車站的「高雄案」路線，未來高雄將會有第2座高鐵站。（圖/Google評價）

▲彰化高鐵站因為地理位置尷尬，影響運量，成為高鐵所有站別搭乘人數最少的一站，常常被網友公認是「高鐵最廢站別」。（圖/Google評價）

▲高雄未來將會有第二座高鐵站，鐵道局表示，高鐵南延採高雄案進入綜合規劃，預計明年1月啟動，預計1年後草案將會出爐，環評也要至少1年的時間。（圖/Google評價）

高雄未來將有第2座高鐵站！行政院長卓榮泰今（28）日宣布，高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄車站的「高雄案」路線，未來高鐵延伸至高雄、屏東，強調這是「屏東需要的，而高雄也需要第二個高鐵站。」對此，不少網友廣大討論，在卓榮泰宣布高鐵南延屏東路線拍板定案，將採用進入高雄站的「高雄案」路線後，有不少PTT網友在高雄版討論其必要性貼文曝光後，不少人紛紛回應、「支持方案，以後高雄屏東會變更佳方便！」事實上，不只這次高雄要蓋第2座高鐵站「彰化站中冷箭」，不過即便如此，前彰化縣長魏明谷看法不同，表示彰化高鐵站對南彰化的民眾非常方便，對於高鐵南延屏東路線拍板，鐵道局主任秘書陳慧君表也表示，鐵道局將會成立平台，將高鐵南延採高雄案進入綜合規劃，陳慧君提到，高鐵南延屏東除了進入高雄站外，是否要增設鳳山站，也會一同在綜合規劃中評估，最後將由行政員決定。高鐵進入高雄站涉及拆遷也會跟高雄市都更計畫一起推動，不要損及民眾權益為基準，