高雄未來將有第2座高鐵站！行政院長卓榮泰今（28）日宣布，高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄車站的「高雄案」路線，未來高鐵延伸至高雄、屏東，強調這是「屏東需要的，而高雄也需要第二個高鐵站。」對此，不少網友廣大討論，認為台北都有三個高鐵站了，高雄也可以擁有第二個站沒問題，也有人點名「彰化站最廢的都能生存了，真的有需要的為什麼不能蓋！」引起話題。
在卓榮泰宣布高鐵南延屏東路線拍板定案，將採用進入高雄站的「高雄案」路線後，有不少PTT網友在高雄版討論其必要性「高雄以後會有2個高鐵站欸！終於不用再到新左營站搭車好讚......」、「光台北都能有三個高鐵車站了，高雄也是人口多的地方，兩個高鐵站完全沒問題！」
貼文曝光後，不少人紛紛回應「認同高雄需要兩個車站，彰化站這麼廢都能生存了，高雄蓋兩個車站剛好而已」、「台北三個高鐵站就是有需求，高雄也是六都第三大城市，兩座剛剛好」、「有些人覺得不需要，彰化站每個月不到10萬人搭都能蓋了，沒道理高雄不能蓋第2座吧」、「支持方案，以後高雄屏東會變更佳方便！」
高雄蓋第2高鐵站「彰化站中冷箭」！前首長不認：彰化也需要高鐵
事實上，不只這次高雄要蓋第2座高鐵站「彰化站中冷箭」，以往只要大家討論台灣高鐵哪站最廢時，彰化站總是排在第一名的位置，其原因在於不少人認為彰化站搭乘的人數太少，北彰化的人其實都去台中搭高鐵，讓站別的實用程度大幅度降低，也常常挨批是浪費錢，是一座沒有最大效益的高鐵站。
而根據高鐵官網的統計，今年從1月開始至11月，彰化高鐵站的運量確實是所有高鐵站最少人，平均每個月進站人數大約落在7萬3000人左右。不過即便如此，前彰化縣長魏明谷看法不同，表示彰化高鐵站對南彰化的民眾非常方便，像是員林人如果要到台中烏日搭高鐵，就必須花費車程40分鐘加上200元停車費；但如果選擇彰化站，不僅有免收費停車場，車程也只有一半時間。魏明谷強調：「我不認為彰化是最廢高鐵站，只要乘客人數持續增加，就能表現出它的價值。」
高雄將有第2座高鐵站！鐵道局規劃時程一次看
對於高鐵南延屏東路線拍板，鐵道局主任秘書陳慧君表也表示，鐵道局將會成立平台，將高鐵南延採高雄案進入綜合規劃，預計明年1月啟動，預計1年後草案將會出爐，接著大約半年右進行二階段環評，環評作業預估也要1年以上。
陳慧君提到，高鐵南延屏東除了進入高雄站外，是否要增設鳳山站，也會一同在綜合規劃中評估，最後將由行政員決定。高鐵進入高雄站涉及拆遷也會跟高雄市都更計畫一起推動，不要損及民眾權益為基準，高雄站周邊有許多4層樓舊房子，趁這機會都更，對高雄地區發展將有幫助。至於工期以及完工時間、經費等資訊，陳慧君則回應：「目前尚無法評估。」
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貼文曝光後，不少人紛紛回應「認同高雄需要兩個車站，彰化站這麼廢都能生存了，高雄蓋兩個車站剛好而已」、「台北三個高鐵站就是有需求，高雄也是六都第三大城市，兩座剛剛好」、「有些人覺得不需要，彰化站每個月不到10萬人搭都能蓋了，沒道理高雄不能蓋第2座吧」、「支持方案，以後高雄屏東會變更佳方便！」
高雄蓋第2高鐵站「彰化站中冷箭」！前首長不認：彰化也需要高鐵
事實上，不只這次高雄要蓋第2座高鐵站「彰化站中冷箭」，以往只要大家討論台灣高鐵哪站最廢時，彰化站總是排在第一名的位置，其原因在於不少人認為彰化站搭乘的人數太少，北彰化的人其實都去台中搭高鐵，讓站別的實用程度大幅度降低，也常常挨批是浪費錢，是一座沒有最大效益的高鐵站。
而根據高鐵官網的統計，今年從1月開始至11月，彰化高鐵站的運量確實是所有高鐵站最少人，平均每個月進站人數大約落在7萬3000人左右。不過即便如此，前彰化縣長魏明谷看法不同，表示彰化高鐵站對南彰化的民眾非常方便，像是員林人如果要到台中烏日搭高鐵，就必須花費車程40分鐘加上200元停車費；但如果選擇彰化站，不僅有免收費停車場，車程也只有一半時間。魏明谷強調：「我不認為彰化是最廢高鐵站，只要乘客人數持續增加，就能表現出它的價值。」
高雄將有第2座高鐵站！鐵道局規劃時程一次看
對於高鐵南延屏東路線拍板，鐵道局主任秘書陳慧君表也表示，鐵道局將會成立平台，將高鐵南延採高雄案進入綜合規劃，預計明年1月啟動，預計1年後草案將會出爐，接著大約半年右進行二階段環評，環評作業預估也要1年以上。
陳慧君提到，高鐵南延屏東除了進入高雄站外，是否要增設鳳山站，也會一同在綜合規劃中評估，最後將由行政員決定。高鐵進入高雄站涉及拆遷也會跟高雄市都更計畫一起推動，不要損及民眾權益為基準，高雄站周邊有許多4層樓舊房子，趁這機會都更，對高雄地區發展將有幫助。至於工期以及完工時間、經費等資訊，陳慧君則回應：「目前尚無法評估。」