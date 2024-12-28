我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹穿著女戰士服登場，氣勢超強。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹大巨蛋第三天開唱，暖場嘉賓暴雷曝光。（圖／翻攝自持修、葛西瓦IG）

▲張惠妹這次為了大巨蛋演唱會，打造了全新26套舞台華服。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹大巨蛋開唱第三天，蔡依林及林心如獻上花籃祝福。（圖／民眾提供）

天后張惠妹（阿妹）舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」於今（28）日在大巨蛋開唱第三天，距22日第二場開唱間隔五天，阿妹也休息飽足精神，將用更強大的狀態登上舞台，且提前透露歌單有所更動，將讓歌迷聽到更多曲目。然而，今晚演唱會尚未開始，暖場嘉賓竟提前暴雷曝光，正是阿妹的強力子弟兵持修及葛西瓦，兩人分別透過社群曬出動態預告登上大巨蛋，讓大批歌迷期待不已，此外，天后蔡依林「現身」喊話：「馬力最大，妹力最強，催落！」連林心如、蘇有朋、Ella及許富凱也紛紛獻上祝福。持修透過IG動態提前暴雷，「今天七點會唱妹老大暖場，大巨蛋見」，葛西瓦則曬出彩排畫面興奮嗨喊：「切勒！大的喔」，還默默打上一句「我愛妳」喊話阿妹，沒多久阿妹也紛紛轉發兩人動態給予回應，同時喊話歌迷們「有一說一，還不手刀，衝刺進場！」也在葛西瓦的動態寫道：「不可能試過站不停～為我只停大巨蛋吧！」足見師徒之間的感情十分深厚。除此之外，阿妹開唱大巨蛋場外也佈滿藝人好友線上的花籃，像是天后蔡依林（Jolin）祝福：「馬力最大，妹力最強，催落！」並提前祝賀阿妹新年快樂，而林心如、蘇有朋、Ella、許富凱等藝人的花籃也在現場，Ella滿滿正能量喊話告白：「妳真的好棒、好棒、好棒，我愛妳。」許富凱則表示：「永遠的妹神，High翻大巨蛋，妹力席捲大巨蛋！」蘇有朋也獻上祝福，「一想到你呀，就讓我快樂！我還要再跳三天三夜，high high into the sky！！祝演出圓滿順利！！！」林心如也期待阿妹可以「攻破大巨蛋，嗨爆三天三夜，跳起來！」持修近期推出全新專輯《受》 剪掉了具標誌性的長髮，展現全新形象，寓意著他對音樂與生活的全新態度，持修日前與音樂路上的好友們以及幸運粉絲們，展開獨一無二的《受》專輯聽歌會，在精心打造的男孩感音樂空間，「天后」老闆阿妹百忙中還不忘送來飲品和點心，「隔空」和大家一起沉浸在持修的音樂世界。持修全創作專輯《受》已於12月20日數位上架，廣受業界好評。