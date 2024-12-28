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▲對獅子座來說，2025年的福報最明顯體現在健康領域。過去一些隱藏的健康問題，可能因偶然的檢查或專家的建議得到有效解決，讓他們身體狀況明顯改善。（示意圖／取自Unsplash）

▲在跨年當天準備金額2025元的紙鈔及硬幣，在跨年倒數時冥想鈔票掉滿地，就能在2025年大發八方財。（圖／家庭消費中心攝）

即將迎來2025年，2024年進入倒數時刻，塔羅牌老師艾菲爾點名，有4個星座在2025年將迎來福報，不只財運接連攀升，在感情、工作、健康方面也有顯著進展。沒有上榜的人也別灰心，命理專家小孟老師提供跨年開運、轉運大法，可以讓全身充滿財氣，嶄新地迎接2025年到來。2025年，射手座的付出終於得到了天道的回應。過去幾年，他們或許在事業或目標追求中遭遇挫折，但這一年，所有的努力都將得到豐厚的回報。在職場上，他們的熱情和創造力備受肯定，有可能晉升或參與更具挑戰性的專案。而射手座對於人際關係的維護也帶來了意想不到的福報，特別是來自貴人的幫助，為他們開拓了新的機會。財務方面，過去的投資將開始顯現成果，讓射手座感受到前所未有的穩定與滿足。對獅子座來說，2025年的福報最明顯體現在健康領域。過去一些隱藏的健康問題，可能因偶然的檢查或專家的建議得到有效解決，讓他們身體狀況明顯改善。這一年，獅子座也會更重視養生與健身，進而形成健康的生活習慣。此外，他們的正能量與樂觀態度也帶動了身邊的人，使得人際關係更加和諧融洽。隨著身心狀態的提升，獅子座不僅能更專注於事業，還能在生活中找到更多樂趣，過得充實而幸福。金牛座在2025年，感情運勢大放異彩。過去因誤會或溝通不良而破裂的關係，將迎來冰釋的契機。特別是在親密關係中，他們的誠意和耐心，讓對方看到了重修舊好的希望。這一年，金牛座也學會如何用更開放的心態面對愛情，不再執著於過去的傷痛，反而勇敢擁抱新的可能性。此外，家庭關係也變得更加和睦，讓金牛座感受到來自親人無條件的支持與溫暖。這些情感的圓滿，將為他們的生活注入滿滿的幸福感。天秤座在2025年迎來了一個成長與收穫並存的階段。無論是在學業或事業上，他們都展現了出色的潛力與韌性。特別是那些致力於學術研究或職場深耕的天秤座，會因為專業表現而贏得外界的尊重與認同。他們的努力不僅讓自己得到回報，也為身邊的人帶來了榜樣的力量。此外，2025年的天秤座在人際互動中也顯得格外得心應手，成功建立起更穩固的合作與信任關係，讓生活的每個面向都更加美滿充實。在跨年當天準備金額2025元的紙鈔及硬幣，象徵「2025年」，並在跨年倒數時抓著2025元，冥想鈔票掉滿地，就能在2025年大發八方財。在跨年前準備一張青色色紙，在色紙裡畫一個圓。青色為蛇年開運色，圓代表「正緣」，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2025找到正緣。想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線，代表純白潔淨之水。倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。2025年為蛇年，由於蛇的形狀像細線，可以準備一條線綁在手上，在跨年倒數時搖一下手，讓金蛇上身，全身上下充滿財氣。完成後線可以隨身攜帶，直到2025年3月再丟掉，還會橫跨農歷新年，有雙喜臨門的意涵。