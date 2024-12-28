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▲李克勤從中學時期就開始參加歌唱比賽，終於在1988年靠《不再少年時》走紅。（圖／李克勤微博）

▲四大天王是張學友（左起）、黎明、劉德華、郭富城，外傳郭富城是取代了李克勤的位置。（圖 / 國際在線微博）

▲李克勤的演藝事業跌宕起伏，曾一度跌至谷底。（圖／微博）

▲李克勤（右）曾是譚詠麟（左）接班人，2人也曾舉辦「左麟右李演唱會」。（圖／微博）

今年香港四大天王中，除了黎明之外，其中3人張學友、劉德華、郭富城都來台開唱，郭富城更是從昨（27）日便在台北小巨蛋和歌迷提前度過跨年。不過其實原本香港四大天王的候選名單中，還有另一名歌手李克勤，當時他在歌壇中也佔有一席之地，但後來卻被從台灣紅回香港的郭富城擠下去，後來他還有稱號叫做「第五天王」。雖然李克勤沒有順利獲選四大天王寶座，不過他近來積極參與大陸歌唱節目，又靠著超強實力被聽見再度翻紅。李克勤從中學時期就積極參與校內外許多才藝表演和比賽，1985年參加保良局第二屆全港十九區業餘歌唱比賽，演唱譚詠麟的〈霧之戀〉獲得全港總冠軍，並和寶麗金唱片公司簽約，還在1986年推出首張EP《李克勤 EP》，不過當時他還沒成為全職歌手，也還沒有走紅。直到1988年他加盟無綫電視，主演電視劇《不再少年時》，並演唱同名主題曲，還同時推出專輯《夏日之神話》迅速竄紅，隨後也被譚詠麟認證是自己的接班人。到了1990年，李克勤和張學友、劉德華被外界看好，有機會成為明日之星，不久後黎明也憑藉電視劇《人在邊緣》竄紅。但沒想到這時李克勤卻因為覺得唱片公司宣傳不足，因此和公司鬧不合，在坊間出現負面評價，聲勢也開始下滑，之後僅剩張學友、劉德華和黎明被稱為「樂壇三劍俠」。1992年香港電台舉辦太陽計劃活動及宣布策封樂壇「四大天王」，當時除了張學友、劉德華、黎明之外，其實李克勤呼聲仍不小，不過後來仍被剛從台灣竄紅回香港的郭富城取代。李克勤1993年轉投星光唱片公司，歌曲〈回首〉讓他的歌唱事業重上軌道，他也憑藉此曲奪得1993年度十大勁歌金曲的獎項，同年他還趁勢在香港體育館舉辦個人演唱會，8場門票全被掃光。經過這次的成功經驗，李克勤1995年再度舉辦個人演唱會，總計有10場演出，沒想到這次票房卻不如先前優異，甚至有一場入座率只有4成，他在樂壇的地位不僅不及四大天王，甚至還被後起之秀周華健、鄭伊健、許志安、鄧中基等人超越。到了2001年，李克勤憑藉專輯《飛花》翻紅，隔年2月「情情塔塔演唱會」也再次獲得外界好評；2003年初他和譚詠麟合作「左麟右李演唱會2003」，也掀起熱潮，讓他再達到事業巔峰，演藝事業一直相當平穩。接著他不僅在香港演藝圈火紅，2015年還轉戰中國參與節目《蒙面歌王》，在首集就得到「歌王」美譽；2016年參加《我是歌手》第4季，之後他陸續參與中國眾多音樂節目，都因為「無聲換氣」的演唱方式掀起討論，如今聲量已經不輸給四大天王。