駕駛們真的要小心了！新的一年即將到來，從年底到明年初許多新的交通規定也陸續上線，台北市續推行人友善政策，日前宣布在信義區嘉興街175巷9弄打造「行人優先區」，這同時也是全國首處行人優先區，駕駛如果行經該路段，車輛限速20公里並且禁止按喇叭，如果超速的話最重可以罰到3萬6000元，駕駛真的要特別留意！
行人優先區是什麼？相關規定、標誌駕駛記清楚了
而所謂的「行人優先區」是交通部在下半年修正「道路交通安全規則」所新增的交通新規，從今年的10月1日其實就上路，在行人優先區當中，行人享全路幅通行，不需要靠邊走，而不論是汽車還是機車，在該路段行駛皆不可超過20公里，也禁止按鳴喇叭驅趕行人！最重要的是，如果在行人優先區當中有車禍事故，行人將無肇責。
行人優先區的標誌，是一張藍底白字的圖案，上面有汽車、大人牽小孩的圖樣，如果汽車駕駛人在行人優先區超速的話，會先收到1200元至2400元的罰單；但如果超過速限40公里的嚴重違規，罰單金額上升至6000元，最高可以重罰至3萬6000元。如果是按喇叭驅趕路人的話，罰單金額則是300元至600元，駕駛們不得不慎！
行人優先區會設置在哪裡？全國首處在信義區嘉興街
至於很多駕駛搞不懂「行人優先區」會設置在哪裡，交通部表示，會將設置權交給了地方政府或公路局，主要劃設區域則包括醫療院所、學校、機關和大眾運輸場站等4類行人較密集的場所周邊，但絕對不會出現在主幹道上面去影響交通。
日前全國首處「行人優先區」已經出現，是在信義區嘉興街175巷9弄，相關標誌也已經設置在路口處，嘉興里里長鄭智耀表示，里內巷弄狹小，加上居民也有停車需求，難以取消停車格畫上標線型人行道，所以才和交通管制工程處討論設置「行人優先區」。鄭里長也希望透過行人優先區的設置，讓車輛速度減慢，同時也讓外來車不要進入巷弄，達到車流減量效果。
改善行人地獄從你我開始！「減速標線」也要懂看
除了在「行人優先區」要減速通行之外，像是下半年開始廣設的「視覺化減速標線」，就是在車道兩側繪製的長方形格子，這也是今年交通部7月新增的最新交通標線，用途是利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。
而這種標線目前各縣市都已經在人流較多的路口繪製，尤其台中已經繪製高達73處，台中市警察局第一分局也針對有畫該標線的路段進行統計，平均每月交通事故減少22%，成效相當不錯，未來民眾上路不管是看到「減速標線」還是「行人優先區」，都要記得遵守交通規則，以免受罰哦！
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而所謂的「行人優先區」是交通部在下半年修正「道路交通安全規則」所新增的交通新規，從今年的10月1日其實就上路，在行人優先區當中，行人享全路幅通行，不需要靠邊走，而不論是汽車還是機車，在該路段行駛皆不可超過20公里，也禁止按鳴喇叭驅趕行人！最重要的是，如果在行人優先區當中有車禍事故，行人將無肇責。
行人優先區的標誌，是一張藍底白字的圖案，上面有汽車、大人牽小孩的圖樣，如果汽車駕駛人在行人優先區超速的話，會先收到1200元至2400元的罰單；但如果超過速限40公里的嚴重違規，罰單金額上升至6000元，最高可以重罰至3萬6000元。如果是按喇叭驅趕路人的話，罰單金額則是300元至600元，駕駛們不得不慎！
行人優先區會設置在哪裡？全國首處在信義區嘉興街
至於很多駕駛搞不懂「行人優先區」會設置在哪裡，交通部表示，會將設置權交給了地方政府或公路局，主要劃設區域則包括醫療院所、學校、機關和大眾運輸場站等4類行人較密集的場所周邊，但絕對不會出現在主幹道上面去影響交通。
日前全國首處「行人優先區」已經出現，是在信義區嘉興街175巷9弄，相關標誌也已經設置在路口處，嘉興里里長鄭智耀表示，里內巷弄狹小，加上居民也有停車需求，難以取消停車格畫上標線型人行道，所以才和交通管制工程處討論設置「行人優先區」。鄭里長也希望透過行人優先區的設置，讓車輛速度減慢，同時也讓外來車不要進入巷弄，達到車流減量效果。
改善行人地獄從你我開始！「減速標線」也要懂看
除了在「行人優先區」要減速通行之外，像是下半年開始廣設的「視覺化減速標線」，就是在車道兩側繪製的長方形格子，這也是今年交通部7月新增的最新交通標線，用途是利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。
而這種標線目前各縣市都已經在人流較多的路口繪製，尤其台中已經繪製高達73處，台中市警察局第一分局也針對有畫該標線的路段進行統計，平均每月交通事故減少22%，成效相當不錯，未來民眾上路不管是看到「減速標線」還是「行人優先區」，都要記得遵守交通規則，以免受罰哦！