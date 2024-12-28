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▲行人優先區起（終）點標誌圖，駕駛如果看到該圖，該路段行駛皆不可超過20公里，也不得按喇叭！（圖／交通部提供）

▲全國首例「行人優先區」設置在信義區嘉興街，駕駛經過該路段禁止按喇叭且時速不得超過20公里哦！（圖/台北交通大家談臉書）

▲「視覺化減速標線」用途利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。（圖/宜蘭縣政府提供）

駕駛們真的要小心了！新的一年即將到來，從年底到明年初許多新的交通規定也陸續上線，台北市續推行人友善政策，日前宣布在信義區嘉興街175巷9弄打造「行人優先區」，這同時也是全國首處行人優先區，而所謂的「行人優先區」是交通部在下半年修正「道路交通安全規則」所新增的交通新規，至於很多駕駛搞不懂「行人優先區」會設置在哪裡，交通部表示，會將設置權交給了地方政府或公路局，，相關標誌也已經設置在路口處，嘉興里里長鄭智耀表示，里內巷弄狹小，加上居民也有停車需求，難以取消停車格畫上標線型人行道，所以才和交通管制工程處討論設置「行人優先區」。除了在「行人優先區」要減速通行之外，而這種標線目前各縣市都已經在人流較多的路口繪製，尤其台中已經繪製高達73處，，未來民眾上路不管是看到「減速標線」還是「行人優先區」，都要記得遵守交通規則，以免受罰哦！