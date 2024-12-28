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▲一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖。（圖／翻攝自Threads）

▲建中麥當勞事件在網路上持續延燒，引發模仿效應，有雄中學生刻意拍下吃麥當勞的照片，並語帶挑釁發文，讓平常就活躍在社群的雄中校長莊福泰看不下去。（圖／翻攝自Threads）

▲建中麥當勞事件爆發後，雄中校長莊福泰出面教導學生正確觀念，被網友讚爆。（圖／翻攝自Threads）

建中麥當勞事件至今還在延燒！近期麥當勞遭遇抵制潮，一名17歲少女在麥當勞打工期間遭主管侵犯最終輕生，引爆社會怒火，而近日一群建國中學學生揪團訂購麥當勞，還發文炫耀，讓該群學生立即被炎上。此事件卻造成模仿效應，有雄中學生刻意購買麥當勞發文挑釁，讓雄中校長莊福泰看不下去，出面教導學生正確觀念，被網友讚爆，而莊福泰稍早再發聲，坦言自己最初目的是想保護學生，希望此事儘早結束，學生交給學校來教育。一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖，甚至還有醫學系、牙醫系、金融相關人士出面放話，要讓這些未來考學測的學生，在大學或工作面試時難以順利錄取。建中麥當勞事件在網路上持續延燒，引發模仿效應，有雄中學生刻意拍下吃麥當勞的照片，並語帶挑釁發文，讓平常就活躍在社群的雄中校長莊福泰看不下去，直接留言回應：「真的不用拉雄中下水，一點都不好笑，就算複製文也代表你的內心是怎樣的思维，別把自以為的聰明，用在自以為好笑卻一點都不好笑的事情上！」莊福泰也表達自己對這起事件的看法，「是，本來這件事最該追究的就是加害者！但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討！最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判，然後燒到自己」。莊福泰強調，「加害者是邪惡，需要法律制裁；麥當勞是不仁，需要的是彌補自己的企業社會責任；建中的學生貼文是智商高的低社會理解，需要的是教訓。」引來許多網友轉發狂讚「這種言教跟社會議題的正確價值，不愧是能當校長的人物」、「莊校長才是真的教導大家怎麼做人，你可以不抵制麥當勞，但不用發那種文章來承認自己多無知」。莊福泰的發言很快地被網友們在社群平台上大肆傳開，各家媒體也跟進報導。對此，莊福泰稍早再發文，表示自己最初目的是想保護學生，「保護自以為聰明卻有點叛逆有點白目的學生」，才會出面去提醒他們的發言，「正如同我們想要保護被性侵被性騷的人，我們都希望建構一個及時可以救援、有足夠同理和尊重不同性別的社會。」然而社會的公審很容易過度，現在這些所謂傳統名校的高中生，一定承受很大的心理壓力，也已經受到教訓了。因此莊福泰呼籲網友高抬貴手，讓學校來處理就好，「學校會告誡同學，希望他們不要為了好玩、自以為的幽默，然後讓自己陷入社會巨大的壓力之下。」莊福泰相信，經過一些對話之後，這些學生就能理解自己問題出在哪裡，然後引以為鑑，「在這個年齡他們不少人都會犯錯或是有不當的言行，或許這也是學習的過程，但代價也會有點大也需要學習承擔這個代價，剩下的就讓學校來進行教育吧！」