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▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮，收穫不少日本球迷的喜愛。（圖／IG qun_04）

▲啦啦隊女神林襄近期在日本爆紅，不過部分網友認為她的長相較具有個人特色。（圖／IG 95_mizuki）

日前世界12強棒球錦標賽落幕後，不僅中華隊順利奪冠，就連台灣啦啦隊的「台式應援」也備受日本球迷喜愛，而近期網友也在網路上熱議，究竟啦啦隊女神中，林襄與峮峮會是誰在日本受到更長久的喜愛，對此有日本球迷解答，峮峮才是日本人會喜歡的類型，沒想到也意外釣出峮峮本人親自回覆。一名女網友在Threads上發文，透露自己曾和日本球迷聊天，沒想到對方十分喜愛台灣職棒，讓網友十分高興，便將台灣的啦啦隊女孩一一介紹給該位球迷認識，而球迷也提出自己的看法：「台灣女生都好可愛！但是Passion Sisters比較可愛！」不只如此，該位球迷還指出以峮峮的長相來說，應該是大多數日本人會喜歡的類型：「林襄很可愛，但是以日本人喜歡的類型來說，應該會是峮峮被喜歡的更久更久！」不料該篇貼文釣出峮峮本人回應：「謝謝！」事實上，峮峮曾被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，在台、日兩岸的人氣始終居高不下，而林襄雖然近期在日本爆紅，不過有部分網友認為林襄的風格比較不符合日本的主流審美，但林襄的超高顏值仍非常具有個人特色。