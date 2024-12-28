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▲中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議。（圖／記者李政龍攝）

臺南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援!台南棒球魂」臺南棒球歷史展，舉辦一一系列棒球名人講座。不僅有胡金龍分享棒球路程上的甘苦談外，今(28)日也邀請陳鏞基與曾文誠，談論陳鏞基身為國際賽與統一獅「前輩」近期想法，在講座中，陳鏞基特別點名古林睿煬，直呼中職他的球路最難打。雙方從陳鏞基首場國際賽事開始，至今已身為前輩是如何看待這次12強表現與陣中統一獅球員，特別是陳傑憲。陳鏞基稱讚說:「他是球隊很重要的一個靈魂人物，不只是在場上，場下他也會帶動球隊的氣氛，甚至拉拔那些年輕的選手。」對於職棒球員在低潮時該如何處理，陳鏞基則將賽季形容為股票，難免起伏，「我面對低潮都不會太擔心，只是希望能將低潮時間縮短，最主要還是生活習慣保持吃好睡好。」而後，陳鏞基特別提及他會去看小學生比賽，「他們感覺就是只要下場，就能開心地跟大家一起玩棒球的初衷，那種快樂就是我以前為什麼接觸棒球，我就是喜歡這種快樂。」陳鏞基也補充，除了打棒球以外，還是必須要讀書，更以之前旅美時，身旁隊友都會把握閒暇時間學習為例，提醒課業對學生棒球的重要性。在問答環節內，有球迷提出「中職誰的球最難打」，陳鏞基隨即回答古林睿煬，他表示古林睿煬近期很努力提升自身實力，更開玩笑地說:「若明年三月與火腿鬥士隊的交流賽有機會交手，我應該會被吃得死死的。」陳鏞基對於內野新秀林泓弦印象十分深刻，稱讚其守備和打擊穩定且成熟，但林泓弦身材有點單薄，不過可以靠飲食及重量訓練去增加力道，陳鏞基十分看好他。活動結束前，有球迷鼓勵陳鏞基再戰十年，陳鏞基則表示，希望明年球季球迷能繼續支持他與統一獅。