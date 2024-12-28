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▲張惠妹大巨蛋開唱第三天，楊謹華及萬芳到場支持。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲張惠妹大巨蛋今（28）日開唱第三天，暖場嘉賓是持修及葛西瓦，掀開演唱會序幕。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（28）日在大巨蛋開唱第三天，許多藝人好友蔡依林、林心如、蘇有朋、Ella、許富凱等到場支持，連12強賽世界冠軍中華隊通通都來了，由於「台灣隊長」陳傑憲先前在周杰倫演唱會清唱備受網上盛讚，因此許多粉絲敲碗出道或出單曲，稍早他到場受訪被問及此事，陳傑憲鬆口未來出單曲規劃，「我的本職是棒球員，請大家關注在棒球上」，意指目前沒有音樂上的安排，而他也現場被拱清唱阿妹的歌，陳傑憲露出靦腆笑容，直喊放過他「我好尷尬。」陳傑憲被問到最想聽到張惠妹哪一首歌？他不思索秒答：「三天三夜」表示一定要跳起來吧，至於自己私下喜歡哪一首歌，他透露去KTV都會點唱〈彩虹〉，笑說因為是慢歌字幕不會顯示太快，可以好好唱。而陳傑憲今天也帶上老婆綺綺現身朝聖張惠妹，強調今晚會待到最後，每一首歌都要聽好聽滿，完全享受這場演出。在演藝圈有好人緣的張惠妹，萬芳、彭佳慧及楊謹華稍早也到了現場觀賞，萬芳表示喜愛〈記得〉及〈姊妹〉，還現場加碼清唱「你是我的姊妹 你是我的baby」，同時被關心到會不會技癢跑上台跟阿妹合唱，萬芳幽默笑回：「沒有收到通知」坦言會好好坐在台下當觀眾，也鬆口未來「不排斥在大巨蛋開唱」；楊謹華今晚則與老公到場力挺阿妹，約會聽演唱會好甜蜜，表示今晚一定嗨歌跳起來，慢歌〈連名帶姓〉及〈記得〉也會跟著大合唱。而對於稍早第三場嘉賓提前曝光，愛徒持修、葛西瓦忍不住喜悅心情，搶先在網上暴雷，預告自己是演唱會的暖場嘉賓，讓粉絲又驚又喜，對此，經紀人陳鎮川（川哥）笑說：「阿妹就傳訊叫大家（演唱會）來玩，究竟明天誰上、誰不上，我也搞不清楚，這就是阿妹經紀公司的特色，一切很隨性。」