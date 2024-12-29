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▲原PO曬出2003年台北市跨年晚會藝人卡司，讓不少人感嘆時光飛逝。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）

▲2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會卡司名單全出爐，包括姜丹尼爾KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。（圖／翻攝自桃園市政府警察局臉書）

▲2025年台中跨年晚會邀請到韓國人氣女團MAMAMOO輝人、蔡健雅、玖壹壹等大咖表演。（圖／三立提供）

▲黃偉哲公布耶誕跨年第3波卡司，韓男神李俊昊將在台南跨年。（圖／台南市政府提供）

▲高雄跨年「六金級」卡司重磅登場，還有「韓國傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK，粉絲們千萬別錯過。（圖／高雄市政府提供）

▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。（圖／取自台東跨年晚會臉書）

2025年即將到來，不少人期待各縣市精彩的跨年晚會，除了有絕美的煙火秀，還有許多大咖明星上台演唱。就有網友曬出2003年的台北市跨年晚會藝人卡司，發現一排站開全是王牌藝人，包含孫燕姿、陶喆、古巨基等，讓眾人忍不住感嘆：「時代的眼淚！」不過也有人平反，現在各縣市政府都會力邀韓國人氣明星來台參與跨年，2025年表演陣容其實也相當驚人。一名網友在「爆廢1公社」中發文，他曬出2003年台北市跨年晚會藝人卡司，，讓眾人看了忍不住感嘆「神仙打架的年代」、「時代的眼淚」、「十幾年前在同一場高雄跨年看到張惠妹、蘇打綠、王力宏的年代已過去」。不過，也有不少網友直言「比這個其實沒有任何意義，年輕人的偶像就是會改朝換代，而且整場活動預算管控很重要，有熱度的新星才是首選」、「一堆人說不認識，那也是因為你們沒去認識新的藝人啊，現在也都網路，不像以前都是看電視」，還有人提到近幾年各縣市政府都會力邀韓國人氣明星跨海來台，更是能一睹韓星風采的難得機會。而光是2025年全台跨年晚會陣容中，受邀來台的大咖韓國明星就有，幾乎每個縣市都能見到韓星表演。Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video黃鐙輝、曾子余、梁舒涵韓國天團Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族小鐘、何妤玟、短今、潘君侖姜丹尼爾 KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女中視新聞台、中天綜合台阿Ken、蔡尚樺玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）吳建恆、徐凱希李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年TVBS歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊華視、年代MUCH台、壹電視綜合台咖啡糖賢齡、張柏謙熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光TVBS精彩台