我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天在台上聊天大出槌，阿信不小心把唱片行名稱講成「八大」。（圖／相信音樂提供）

天團五月天今（28）日重返桃園棒球場開唱，雖然強碰張惠妹、郭富城和羅志祥的演唱會，但現場座位仍被歌迷坐滿，主唱阿信也興奮喊：「五月天終於回到台灣！」團員們都相當想念大家。不過今天天氣太冷，溫度降到1字頭，似乎讓他們也冷到崩潰，不僅要介紹五月天專輯時大腦大打結，阿信還不小心講錯唱片行的名字，脫口說出「八大」，讓現場眾人全都笑翻，怪獸也笑虧：「我們腦子壞了！」五月天今天一開場就帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉等嗨歌，幫現場炒熱氣氛，不過因為今晚現場溫度僅有10度左右，團員們還是在台上直發抖，石頭就說「剛上台首就開始發抖，現在都凍了、鼻涕一直流，台上風很大」，希望粉絲把熱情都傳給他們；瑪莎也說，自己本來很怕熱，不過今天剛彈2首歌，就忍不住心想「唉呦，夭壽冷」，希望大家好好保暖，並跟五月天一起又唱又跳，嗨起來就會跟著熱起來了接著唱完〈約翰藍儂〉，不知道是不是五月天沒有跟著熱起來，竟然在介紹專輯環節大出槌，阿信當場忘記原本的聊天內容，忍不住笑說「這段是什麼？」瑪莎急忙提醒，「本來要介紹五月天的專輯」，怪獸則說，這次演唱會的主角「時光機」不重要，團員似乎比較需要「記憶吐司」，更笑虧「我們的腦子壞了！」眾人冷靜下來後，阿信接著介紹後方螢幕的唱片行設計，問說「你們有逛過唱片行嗎？玫瑰、光南、八大有去過嗎？」不過團員們馬上聽出不對勁的地方，瑪莎率先表示，「應該不是八大，我只聽過五大（唱片），（八大）應該不能買唱片吧？」阿信則笑回，「我就說我沒去過」，也強調是因為自己太忙了，再度讓觀眾笑聲連連。