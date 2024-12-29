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▲今日入夜氣溫下降快速，臺南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區低溫也只有14至16度，夜間清晨請多注意保暖。（圖／中央氣象署提供）

▲元旦1/1、1/2南方雲系北移，全台都容易有下雨機會，外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）

今（29）日白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天高溫回到攝氏20度，不過早晚溫差大，夜間及清晨下探攝氏11度，週一（30）也是早晚天氣偏冷，日夜溫差大，各地雲到晴；跨年夜（31）日東北季風開始增強，北台灣轉涼，迎風面有雨，元旦開始南方雲系北移，各地都有降雨機率，外出要攜帶雨具。中央氣象署預報指出，今（29）日白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約16至19度，中南部高溫21至23度，但是日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速，臺南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區低溫也只有14至16度，夜間清晨請多注意保暖。天氣方面，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。29日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風逐漸轉偏東風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，日夜溫差都大，早出晚歸需做好保暖工作；天氣穩定，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。各地溫度：北部、東北部11~22度；中部13~22度；南部15~24度；東部14~21度；東南部15~22度；澎湖15~17度；金門11~18度；馬祖10~14度。下週二（21日）跨年會有下一波東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。元旦1/1、下週四（2日）東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、中南部、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，桃竹苗也有零星短暫雨，全臺灣降雨機率都高，外出請攜帶雨具備用。