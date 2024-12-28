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▲張惠妹大巨蛋開唱第三天，Ella帶上兒子勁寶到場力挺，喊話阿妹繼續健康快樂地唱下去，「謝謝她用生命唱歌給大家聽。」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲張惠妹大巨蛋開唱第三天，看得出其狀態極佳，心情也十分興奮「我有休息五天，剛剛一出場我力量全部炸出來，整個炸掉。」（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）大巨蛋演唱會今（28）日來到第三場，由徒弟們持修及葛西瓦擔任暖場嘉賓，許多藝人好友蔡依林、林心如、蘇有朋、Ella等都到場支持，稍早Ella帶著勁寶前來觀賞，她進場前受訪，透露自己聽阿妹的歌非常多年，感謝她用生命繼續唱歌，話說一半瞬間眼眶泛紅哽咽，Ella也鬆口S.H.E在大巨蛋合體開唱可能性，「順其自然，如果有機會的話！」喊話該場地這麼大，非常有挑戰性。Ella先透露自己聽阿妹的歌非常久，即便成了人母依然不變，有次放了〈三天三夜〉給勁寶聽，怎料竟被他「那張惠妹還活著嗎？」童貞一句話給嚇歪，因此這次特別帶上他來觀賞，另外，Ella也藉此感謝阿妹為音樂圈的付出與辛苦，喊話希望她繼續健康快樂地唱下去，「謝謝她用生命唱歌給大家聽」話沒說完，Ella忍不住鼻酸哽咽，可見她對阿妹的敬佩與愛意相當濃厚。除此之外，這次是Ella繼周杰倫演唱會後二度踏進大巨蛋當觀眾，被問到外界紛紛敲碗S.H.E在大巨蛋合體的想法？她坦言一切順其自然，「如果有機會的話」，並未把話說死疑似看見微小可能性，而當她又被記者追問下去，Ella當場故作生氣「不要再問了，好了啦」，最後補充大巨蛋場地如此大，要站上這個舞台十分有挑戰性。張惠妹第三場開場帶來〈愛什麼稀罕〉、〈血腥愛情故事〉等曲目，掀起全場嗨爆氛圍，輪到第一段Talking橋段，張惠妹頻頻歡呼喊，「我有休息五天，剛剛一出場我力量全部炸出來，整個炸掉，我要調節你們的體力，你們現在可以坐下」，看得出其狀態極佳，心情也十分興奮，張惠妹也一一向每一層樓的歌迷打招呼，爆棚熱情讓阿妹驚呼連連：「怎麼辦我感覺我累了，我才那麼一段，我的體力一半都用掉了！」