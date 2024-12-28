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▲五月天每次開演唱會都會給觀眾驚喜，今天更深入看台區。（圖／相信音樂提供）

天團五月天今（28）日在桃園棒球場開唱，雖然今天天氣寒冷，不過他們仍帶來多首嗨歌炒熱氣氛，當唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉等歌曲，他們也要全場粉絲一起跳起來。隨後阿信笑說，張惠妹在大巨蛋開演唱會，周邊都震動了，「五月天在桃園開演唱會，是不是要讓大巨蛋震動起來？」不過下秒他也自嘲，「誇張！那太遠了！」五月天5525演唱會每每唱到〈DNA〉、〈戀愛ING〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，都會搭上環場巴士和歌迷近距離互動，全場這時也都會跳起來狂歡。今天阿信唱完〈離開地球表面〉後，就氣喘吁吁地問，「大家覺得有點喘嗎？真的有跳起來嗎？」接著提到張惠妹在大巨蛋開演唱會，周邊居民都感覺到震動，「五月天在桃園開演唱會，是不是也要讓大巨蛋震動起來？」隨即獲得全場歡呼，不過他下秒又就虧說，「誇張！太遠了！」五月天以往點歌環節大多都只能點到搖滾區的粉絲，不過今天他們給足歌迷驚喜，直接在看台區前面點歌，石頭還笑說，「看台區都沒想到會點他們，都沒有準備」，阿信則接說，「不用準備，隨機的，我想知道麥克風最遠可以到哪裡？」貝斯手瑪莎還深入看台區，點到一名18歲的粉絲，幾乎0距離互動，讓其他人看了超級羨慕！