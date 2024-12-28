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▲五月天中被留級的團員有阿信（右一）、石頭（右二）、瑪莎（左一）。（圖／相信音樂提供）

天團五月天今（28）日登上桃園棒球場，和2.5萬名粉絲同樂，他們演唱會上最不可錯過的就是歌迷點歌環節，不過今天特別的是，師大附中吉他社的學長姐都來了，主唱阿信先是虧說，「我們的吉他就是他們教的，因為這樣，我的吉他到現在都彈不好！」不過學長也反擊，笑說「我看過他們的黑歷史」，被問到當初最色的學弟，學長還笑說，「那個人留級了」，而細數當初被留級的成員就有阿信、石頭和瑪莎3個人。阿信在點歌時表示，在台下繞的時候，看到有一群人讓他不可置信，「今天是五月天出道25周年演唱會，在我們出道之前，有很長一段時間在吉他社混日子，師大附中的學長姐就在我們面前」，當年團員們的吉他就是這群學長姐教導的，阿信忍不住笑虧，「因為這樣，我吉他到現在都彈得不好！」讓現場笑翻。不過學長也不是省油的燈，表示「我看過他們的黑歷史！」阿信則接著問，「你有想過這群人有可能在台上唱嗎？這些學弟裡面誰最色？」石頭隨即撇清關係，笑說「我跟瑪莎不是直屬的，只剩下2個可以選」，學者則接著說，「有，已經留級了。」接著台上眾人紛紛舉手。細數五月天中就讀師大附中留級的團員，其實有3人，分別是阿信、石頭、瑪莎，團員間平時也相當喜歡拿留級一事開玩笑，先前瑪莎就曾笑說，阿信原本是他的學長，不過當時過了1年，阿信就變成他的同學，再過1年阿信又變成學長，大玩留級哏。