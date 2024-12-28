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結束主場五連戰，高雄全家海神職業籃球隊28日作客新北國王，雙方鏖戰至兩度延長賽，海神隊最多取得8分領先，第四節遭國王逆襲，正規賽結束雙方戰成平手，于煥亞、陳懷安延長賽輪番挺身，但林書豪跳出來接管比賽，全場攻下23分，最終新北國王以111：108擊敗新北國王。兩洋應戰的海神隊此役拼搶籃板積極，全隊搶下66顆籃板球含23顆進攻籃板，前 3節維持領先，但第4節失誤過多遭反超比分，于煥亞、陳懷安輪番外線冷箭挺身，倒數15.5秒陳懷安兩度外線未果，雙方進入延長賽。延長賽摩爾斯犯滿離場，陳懷安、于煥亞及艾德內外攜手，打出8比2攻勢，取得6分領先，但國王倒數13秒再度扳平，艾德、胡瓏貿讀秒階段兩波進攻無功而返，雙方二度逼平。海神儘管2OT一度取得1分超前，無奈未能把握最後得分機會，終場3分差飲恨。艾德出賽45分鐘，轟下效力海神新高30分、18籃板、4助攻外帶3抄截，摩爾斯18分、16籃板，此外罰球8罰俱中，于煥亞、胡瓏貿各貢獻11分。國王沃許本砍下全隊最高24分、16籃板，林書豪砍進4記三分，貢獻23分，其中9分在延長賽拿下。林書豪直言，球隊前三節球隊打得超爛，「第四節我們全力以赴，從落後雙位數追回來，雖然這場表現很不好，但我們沒有放棄，這是最重要的。」總教練費雪指出，「此役兩隊都拼盡全力，海神在只有兩位洋將應戰情況下，在客場高張力賽事中，我們在前半段有確實地執行賽前的規劃，但我們在關鍵時刻的確錯過了幾次能拿下勝利的機會，特別是第四節與第二次延長。」陳懷安此役攻下19分、14助攻，坦言自己失誤過多，「團隊防守積極，賽前教練有特別針對林書豪規劃防守策略，無論單洋將或是雙洋將在場，都有收到成效。但自己幾次進攻組織沒有執行好戰術、組織也不順暢，要再改進。」