我是廣告 請繼續往下閱讀

▲48歲女星趙薇（右）今（28）日宣告與黃有龍（左）多年前已離婚，消息引發各界震驚。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇過去曾和攝影師柯昱名有密切往來，曾被直擊與對方逛超商。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇與柯昱名在微博上曾有互動。（圖／翻攝自微博）

大陸女星趙薇過去因出演《還珠格格》小燕子一角爆紅，而她也在2008年與新加坡籍商人黃有龍結婚，婚後育有1女及黃有龍的1名繼子，但趙薇卻無預警在今（28）日於微博上宣布已和黃有龍離婚多年，讓外界震驚不已。其實她早在2020年時就被網友抓包刪光夫妻合照，同年更被直擊與年輕小鮮肉共進晚餐，身分還是與趙薇合作過的攝影師。趙薇在17歲時以傳記片《畫魂》出道，雖然當時她飾演一個沒有台詞的角色，但這卻開啟她的演員之路，隨後接演電視劇《姐姐妹妹闖北京》飾演一位純樸的北漂少女，該劇讓更多人認識趙薇，也讓她有許多戲劇、廣告的演出機會，作家瓊瑤也看見她的潛力，找趙薇出演《還珠格格》，沒想到一砲而紅。後續趙薇演藝事業越走越順遂，也經由好友王菲認識了黃有龍，兩人也墜入愛河，更在2008年登記結婚，2010年迎接寶貝女兒「小四月」，不過兩人在後來卻頻頻爆出婚變，趙薇更在2020年將微博上的夫妻合照通通刪除，如今更是單方面宣布兩人早已離婚，令人嘆息。而趙薇也被網友起底，曾在2020年被民眾直擊與年輕小鮮肉在日料店共進晚餐，而男方的身分是曾與趙薇合作過的攝影師柯昱名，據悉柯昱名出身富裕家庭，母親還是知名企業家，還曾在微博上曬出和趙薇合作的攝影作品，兩人在微博上也有些許互動，可見關係匪淺。