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美國總統當選人川普在勝選後立刻宣布設立「政府效率部」（DOGE），並任命特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）主管部門，為減少政府非必要支出與降低債務，準備大砍聯邦預算，美國公共電視網（Public Broadcasting Service，PBS）和全國公共電台（National Public Radio，NPR）將成為被清算的對象，這也讓存在已久的「芝麻街」（Sesame Street）岌岌可危。綜合美媒報導，PBS與NPR加起來每年約讓聯邦政府支出超過5億美元，成為政府效率部首要目標，一向反對公共媒體存在的共和黨認為兩家依靠政府資金與捐款營運的媒體立場明顯偏左，未能反映社會立場。儘管如此，共和黨過去並未有太多刪減預算的行動，此次在馬斯克主掌的政府效率部協助執行之下，可能將趁勢建立取消2家公共媒體資金的法源。馬斯克在11月曾與旗下社群平台X轉發一段NPR執行長的演講片段，痛罵不該讓這樣的人拿走美國人民的錢。值得注意的是，砍掉PBS與NPR預算，可能也將讓數十年來在公共媒體上播映的「芝麻街」（Sesame Street）等教育、新聞、文化與地區性節目終止。事實上在2012年，共和黨總統參選人羅姆尼也曾揚言要停止補助PBS預算，當時引發許多民主黨人不滿。根據《紐約時報》（New York Times）報導，PBS與NPR兩機構內部文件指出，若認為這次政府動作會像過去一樣沒事過關，是不聰明的，研判川普政府真的會如此執行，兩家公共媒體地方分台也尋求向當地議員說明情況，並試圖尋找營運資金來源。頻道若斷炊收攤，哪些民眾會受到影響？前NPR主管魯祖（Eric Nuzum）表示，「為最弱勢美國民眾服務，最欠缺資源的電台，這次將受到最嚴重的影響。這些媒體播送區域是美國最偏遠的郊區。」