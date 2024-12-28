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▲羅志祥準備演唱會砸重本，還說「演唱會沒在考慮預算，只有不斷的加碼！」（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

▲羅志祥透露，今天的演唱會歌單將和跨年場不同。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

亞洲舞王羅志祥今（28）日晚間前進高雄巨蛋，舉辦「2025羅志祥30巡迴演唱會」，將舞台打造成遊樂園，象徵著羅志祥就像遊樂園般散播快樂給大家，今日他還延續過去大放送的風格，為歌迷舉辦「尾牙」，最大獎甚至準備iPhone16及「閨密機」移動式智慧螢幕，還要發送紅包，可說是誠意滿滿。而今天強碰張惠妹、五月天和郭富城的演唱會，他也不甘示弱，表示會唱很多以前鮮少出現的歌曲，更發起挑戰，「常常很多人說羅志祥演唱會只會說尖叫聲，我今天不會說出這3個字！」羅志祥今日演唱會一開場，便現身在摩天輪頂端，為演出揭開序幕，瞬間全場尖叫聲不斷，當唱到〈愛投羅網〉時，舞者們更驚喜從舞台兩側溜滑梯出場，處處打造遊樂園的小細節。此次羅志祥再度回到高雄巨蛋，除了遊樂園的舞台及延伸舞台外，也砸重本搭出360度延伸環狀舞台，為展現誠意更親自徒步不搭車的環場，和歌迷近距離接觸，希望給歌迷不一樣的視覺饗宴，演唱會上的煙火也加瑪，總時長達1分半，甚至還有水幕秀！除了用精彩演出回饋歌迷，羅志祥更再次化身「羅老闆」，現身加碼大送禮，過去演唱會上，他曾送過電動車、香港來回機票、電視等家電。這次高雄巨蛋演唱會甚至現場抽出iPhone16及「閨密機」移動式智慧螢幕，還有準備紅包發送，羅志祥笑說，「來參加我演唱會有機會可以得到大獎，可能送的禮物金額比買演唱會的門票還貴了吧！」羅志祥也說，希望今晚歌迷在演唱會上可以大聲唱、大聲笑，兩天的歌單都不一樣，「今天有可能你會聽到一些我很少唱的，或怎麼今天沒唱，可能是31號唱」，此外，他今天還要做一個挑戰，「常常很多人說羅志祥演唱會只會說尖叫聲，難道表演時候都不要叫？我從第一趴到現在都沒說過『尖叫聲』，我今天不會說出這三個字，所以今天什麼時候叫你們自己看著辦。」他也提到今天在北部有很多場演唱會，「阿妹在台北三天三夜，我們在高雄鬧翻天」，跟全場粉絲一起狂歡！