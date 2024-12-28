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海軍陸戰隊再傳官兵站哨時自我傷害。陸戰隊指揮部表示，所屬防空警衛群潘姓士官於今（28）日18時許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情。據了解，潘姓士官自2021年7月入伍，並於2022年9月起任職於防空警衛群，負責基地警衛工作。今日下午6點站哨時，營區內同袍聽聞槍聲後迅速趕往查看，發現潘姓士官倒臥在血泊，立刻報警迅速送醫急救，送至淡水馬偕紀念醫院進行救治。這是繼今年10月左營基地衛哨舉槍自戕後，陸戰隊再傳官兵自我傷害。陸戰隊指揮部表示，已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處，並將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立珍愛生命認知，避免憾事再生。