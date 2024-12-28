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臺北富邦勇士今（28）日在主場迎戰台鋼獵鷹，儘管洋將金恩（Nick King）全場攻下最高的26分，仍無法挽救球隊失利。台鋼獵鷹以高達4成的三分球命中率擊潰勇士，終場以99：85收下3連勝。獵鷹洋將鉑金（Nick Perkins）貢獻23分，成為球隊取勝關鍵。比賽開始，獵鷹首節展現猛烈攻勢，郭少傑與白薩的外線接連命中，迅速取得10比5的領先。勇士依靠吳永盛追分，但鉑金表現搶眼連續得分，幫助球隊擴大優勢。勇士林志傑在首節末投進關鍵三分球，將比分追近至25：30。第二節，獵鷹繼續掌握主導權，谷毛唯嘉突破、翟蒙（De'Mon Brooks）外線開火，讓球隊穩住領先。雖然勇士洪楷傑與金恩嘗試以三分球緊咬比分，但鉑金上半場轟下17分，讓獵鷹帶著52比47的優勢進入下半場。勇士則面臨不利情況，沃特斯（Brandon Walters）在第二節傷退。下半場，金恩以三分球為勇士開局，卻未能阻止獵鷹快速反擊。飛雷神（Branden Frazier）與谷毛唯嘉的三分火力拉大比分差距，勇士多次反撲未果。獵鷹在末節重新掌握節奏，徹底鎖定勝局，以14分之差帶走勝利。台鋼獵鷹總教練柯納對球隊的表現感到滿意，他表示：「我們這場比賽展現出很成熟的風格，這是邁向成功的正確方向。」他同時指出球隊仍有進步空間，未來將繼續朝著目標努力。谷毛唯嘉也表示：「這場比賽打出了我們想要的球風，為今年劃下一個很好的句點，希望明年能打出更好的成績。」