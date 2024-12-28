近年台灣悠遊卡造型越來越多變，除了有各式圖案，還發展出許多3D造型悠遊卡，可愛設計經常吸引民眾瘋搶。對此，就有一名韓國網友在社群平台發文，曬出在台北捷運使用「復古舊電視」造型悠遊卡的影片，瞬間引爆韓國民眾熱議，許多韓國人看到不同造型的悠遊卡感到相當新奇，認為不僅實用又有趣、可愛，紛紛心動直呼：「好想現在就飛去台灣玩！」
一名韓國網友昨（27）日在Threads上曬出影片，只見畫面中為台北捷運站的乘客正在刷卡進站，使用的是復古舊電視的造型悠遊卡，讓他忍不住發文喊：「聽說台灣有很多有趣的交通卡，這個舊電視交通卡可不是開玩笑的，螢幕還能亮起來真是太神奇了。」
貼文曝光後，超過萬名韓國網友全驚呼，「收集這些真的很有趣」、「哇，我受不了可愛的東西，好想現在就去台灣買」、「這是交通卡嗎？真的很神奇，希望韓國也能發行這種可愛小物」、「家人去台灣旅遊時也選了可愛的交通卡，當作實用又好看的紀念品」、「台灣真的太可愛又有趣」。
還有許多曾經來台灣遊玩的韓國人，曬出手邊收藏的特殊造型悠遊卡，包含蒼蠅拍、哈利波特魔杖、PS4搖桿、寶可夢，甚至是杯裝辛拉麵等設計，都引起了韓國民眾熱烈討論，整排網友都在留言區心動直呼：「好想現在就飛去台灣玩！」
對此，曾在韓國生活多年的KOL「台灣妞」，也轉發該則貼文幽默表示：「他們在熱烈的討論台灣神奇的各種悠遊卡，很多真的連我都沒看過。」讓台灣網友們見狀笑喊，「紅到國外」、「台灣在悠遊卡這塊，真的是認真到瘋狂」、「還有國小小書包悠遊卡，看到好多外國人都喜歡買這種」、「我直接笑出聲哈哈哈，台灣好幽默」。
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貼文曝光後，超過萬名韓國網友全驚呼，「收集這些真的很有趣」、「哇，我受不了可愛的東西，好想現在就去台灣買」、「這是交通卡嗎？真的很神奇，希望韓國也能發行這種可愛小物」、「家人去台灣旅遊時也選了可愛的交通卡，當作實用又好看的紀念品」、「台灣真的太可愛又有趣」。
還有許多曾經來台灣遊玩的韓國人，曬出手邊收藏的特殊造型悠遊卡，包含蒼蠅拍、哈利波特魔杖、PS4搖桿、寶可夢，甚至是杯裝辛拉麵等設計，都引起了韓國民眾熱烈討論，整排網友都在留言區心動直呼：「好想現在就飛去台灣玩！」
對此，曾在韓國生活多年的KOL「台灣妞」，也轉發該則貼文幽默表示：「他們在熱烈的討論台灣神奇的各種悠遊卡，很多真的連我都沒看過。」讓台灣網友們見狀笑喊，「紅到國外」、「台灣在悠遊卡這塊，真的是認真到瘋狂」、「還有國小小書包悠遊卡，看到好多外國人都喜歡買這種」、「我直接笑出聲哈哈哈，台灣好幽默」。