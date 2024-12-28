我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳文茜在臉書上更新病況，也為自己加油打氣。（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News 臉書）

66歲資深媒體人陳文茜，目前正在主持節目《文茜的世界周報》，不過她日前就醫發現肝臟、右骨盆分別長3顆、1顆新腫瘤，豈料切片後確診黑色素癌第4期，是更惡、死亡率非常高的病種，目前也證實已經裝上人工血管。而今（28）日陳文茜發文更新病況，坦言病程進展迅速，因此得立即開始免疫治療，「今天晚上、明天晚上，將是我體力恢復前的最後錄影。」陳文茜今天在臉書上發文，向自己喊話：「人生，只有一個句號，不要隨便用掉了它。」並透露自己今天抱病錄製完週六與週日要播出的《文茜的世界周報》，也在下播後趕往台大醫院辦理住院手續。不只如此，陳文茜也曝光病況，遺憾表示自己得立即開始免疫治療：「我的病程進展太快，美國哈佛大學附屬醫院的兩位醫師，包括黑色素腫瘤權威醫師Dr Sullivan ，一致認為我必須立即開始免疫治療。」更強調自己無法再拖延時間，否則病情恐怕難以控制。不過陳文茜也和粉絲坦言自己原先擔憂的其他免疫疾病，會與免疫治療衝突，所幸醫師認為可以控制，更表示她體內的黑色素細胞是亞洲人突變，早在6年前就已經存在，只是當時數量小被忽略，沒想到現在被誘發了。」最後陳文茜也喊話粉絲：「我會回來，不會是句點。」讓粉絲淚崩。