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▲2023中華職棒選秀大會今日進行，台鋼雄鷹在首輪第一順位選中了林子偉，讓他成為該屆狀元。（圖／陳明中攝）

▲前大聯盟球星林子偉最終加盟樂天桃猿，穿上25號球衣。(圖／林調遜攝)

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊，在2024年賽季取得49勝1和70敗的全年度戰績，在6隊中排名墊底，還需要一些時間來成長和磨練。而回顧他們建隊以來的歷史，2023年的「林子偉交易案」可說是很大程度地影響著目前的陣容組成，而那時候讓球隊做出狀元人選和交易判斷的考量是什麼呢？其實去年總教練洪一中在上《野球名人房》節目時就已有分享，主要是球隊需求和對球員熟悉度的問題，讓他們選擇了林子偉，並將其交易到樂天桃猿。台鋼雄鷹這支職棒新球隊，在加入聯盟之後交易操作就相當積極，去年選秀會後，他們將「狀元」林子偉拿去與樂天桃猿做交易，得到投手王溢正、翁瑋均、外野手藍寅倫等多名老將，另外還有日本火腿球星王柏融合約交涉權，讓球隊獲得當時想要的戰力。去年在上《野球名人房》節目時，台鋼主帥洪一中也解釋過球團這樣做的原因，不諱言就是因為當下很需要更多人才加入，也透露台鋼內部在決定狀元人選時也有過拉扯，討論是要林子偉、還是王念好，最終挑前者的原因很簡單，就是看中其市場價值。「我們後來的考量是，在那個當下除了統一獅不著急下半季戰績之外，另外4隊都希望有好成績來拚下半季冠軍，所以他們每個球隊都會渴望（得到）林子偉。」洪總當時說，王念好未來會是一名好球員，但在那個當下可能幫助不大；但林子偉可以立刻投入戰力，所以最終就決定林子偉，「假如大家要交換的話，我們有籌碼；不交換林子偉也不錯啊！可攻可守、可進可退。」由於台鋼第一年不在一軍，其他球隊若渴望得到林子偉勢必會給出條件，台鋼針對名單篩選，最終選擇樂天的原因，洪總坦言就是熟悉度問題：「不是說其他隊給出的選手不好，而是說（樂天）這些選手我比較了解。不管是技術、人品、個性，我都可以掌握。」