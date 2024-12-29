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▲鈴木一朗生涯累積了1970場右外野出場記錄，此外還有322場中外野和117場左外野的出場記錄。（圖／美聯社／達志影像）

為什麼鈴木一朗值得成為史上第一位全票入選「古柏鎮」的野手？看完以下數據，你可能也會成為他的忠實支持者。美國媒體《費城詢問報》前記者Marc Narducci在美國最大棒球交易資訊網站「Trade Rumors」的文章中指出，鈴木一朗的職業生涯完全有資格以全票入選棒球名人堂，並分享了一個讓人瞠目結舌的數據：「一朗MLB生涯前十年都達成了200安、並拿下金手套獎」，這是何等的巔峰和延續性。Narducci寫道，「或許他（鈴木一朗）最驚人的數據是在西雅圖水手隊的前10個賽季中，每年都達成200支以上安打，並每年都獲得金手套獎。」讚嘆鈴木一朗巔峰期的穩定性，簡直讓人難以置信。接著又補充說：「2001年，鈴木一朗的打擊率達到3成50，2004年3成72，並因此兩次榮獲打擊王。此外，他在626次企圖中成功了509次（成功率83%），連續10次入選全明星賽，而這些成就都發生在他的前10個賽季中。」鈴木一朗27歲才挑戰大聯盟，加入西雅圖水手隊之後，他出道及巔峰，獲得新人王與美聯最有價值球員（MVP），並將這種狀態整整保持了10年。他於2019年退役，留下了通算3089支安打和509次盜壘的紀錄。鈴木一朗生涯累積了1970場右外野出場記錄，此外還有322場中外野和117場左外野的出場記錄。他的身體素質與耐久力同樣讓人感到驚嘆，Narducci讚賞道：「他在一個賽季中出賽超過150場的次數多達13次，出賽超過160場的次數也有8次，可見他幾乎與傷病無緣。」目前唯一以全票入選棒球名人堂的球員是前紐約洋基「終結者」Mariano Rivera，他以652次救援創下大聯盟紀錄。若鈴木一朗成功以全票入選，他將成為史上第一位以全票通過方式入選名人堂的外野手。