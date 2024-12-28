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泰國清邁（Chiang Mai）近日舉辦國際馬拉松賽事，全球許多跑者前往參賽，台灣也有跑者挑戰該賽事，主辦單位在比賽起點與終點列出所有參賽跑者的國家國旗；值得注意的是，在參賽國旗看板中，同時放上了台灣與中華台北兩面旗幟，引發討論。相關畫面近期在社群平台X上掀起熱烈迴響，可看到清邁馬拉松賽事中，共吸引了來自62個國家的跑者參賽，眼尖的網友發現，雖有62國參賽，看板上卻出現了63面旗幟；在C開頭的國家中，「中華台北」(Chinese Taipei)出現在中國旁邊；而在左下角T開頭國家中，台灣與國旗也列在上頭。「台灣跑者海外馬拉松參賽團」臉書社團中亦有跑者分享，這張看板原先同時出現國旗以及奧會旗，並分別標註台灣和中華台北，但到了隔日，國旗不知被誰貼上白膠帶封住，只剩下奧會旗，並將原有的國家（countries）改成了地區（territors）。有跑者補充說明，在起點的看板並未有更動，被更動的是終點的看板，目前尚不知是清邁馬拉松組委會受到中國方面壓力，或是由中國跑者貼出。同時放上兩面旗幟，也讓許多網友笑稱不愧是奶茶聯盟的夥伴，「泰國真的很幽默」、「企圖分裂台灣…製造兩個台灣…中國小粉紅表示十分滿意」；也有人指出，香港和澳門的區旗其實也被獨立放在國家中。