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▲中醫業界首創「全預約制」看診模式。（圖／馬光醫療網提供）

▲ 馬光首創「顧客關係管理部門」提供讓人安心、放心的服務諮詢。（圖／馬光醫療網提供）

▲ 馬光醫療網執行長黃福祥。（圖／馬光醫療網提供）

馬光醫療網為南部最大的直營連鎖中醫診所品牌，30多年來收穫數以百萬計深植人心的服務口碑，為馬光拓展經營版圖奠定了穩健的基石。今（28）日宣布正式插旗台北，開設品牌旗艦院「信義馬光中醫診所」，同時也是馬光醫療網第23家分院，坐落於台北最具價值的信義商圈，鄰近台灣指標性建築-台北101。信義馬光中醫診所耗資1.2億，總坪數500坪，佔地4層樓高、共設有12間診間。除了健保門診外，也因應較高特定自費診療服務需求，特於4樓設立獨立特約診間，專為自費門診患者打造的獨立私密空間，確保治療過程舒適隱蔽、不受打擾。整體的裝潢風格由「藏書閣」內涵延伸而來，利用2至4樓的特色挑空區創造高達三層樓的知識樹，結合兩座挑高書牆與象徵知識灑落的白色書頁，並設置中島閱覽桌與充電座。挑高絕美書牆設計翻轉中醫印象，提供業界最高規格五星級就診體驗，打造全台最美五星級中醫診所。創立於1991年的馬光中醫，於南台灣經營至今已邁入第35年，秉持著「善待患者」的核心理念，提供最友善的候診環境。近年更以「全預約制掛號」、「顧客關係管理部門」兩大創舉廣受業界高度好評。北上展店計畫起源於馬光的靈魂人物-執行長黃福祥，對他而言，南部營運版圖是一切夢想的起點，歷經長達35年之久的打磨，一步步成為中醫行業的標竿，終在2024年終實現進軍台北的理想，讓馬光中醫超高規格的服務品質及看診體驗擴及北台灣。挑選台北展店的第一站，馬光以都會區域性為導向，瞄準台北最精華地段「信義商圈」。黃福祥表示，馬光的終極理想是成為台灣中醫第一品牌，展望未來5年間，馬光將大舉布局北部營運範疇，目標在雙北開設10間院所，持續用最有溫度的服務與專業守護國人健康。隨著2025年將迎來超高齡化社會，期望通過馬光所帶來截然不同的中醫品牌形象，能助力提升台灣的中醫利用率，秉持著「中醫治未病」的預防醫學主張，為國人共築健康幸福的精彩人生。