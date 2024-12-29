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▲松益發「微笑首馥」舉行動土典禮。（圖／記者陳美嘉攝）

▲總銷約17億元的「微笑首馥」今年6月正式進場銷售，開賣4天，就已售出超過9成。（圖／記者陳美嘉攝）

松益發轉進高雄市區首案「微笑首馥」28日舉行動土典禮。松益發總經理解智贏表示，總銷約17億元的「微笑首馥」今年6月正式進場銷售，開賣4天，就已售出超過9成，根據實價登錄資料，每坪成交最低36.5萬元，最高42.8萬元，平均成交價每坪39.18萬元。解智贏表示，松益發建案以自住和首購為主，不炒作房價，未來將以每年1到2個建案的既定進度推案，不求快，不求多，但求穩。他指出，「微笑首馥」熱銷，主要原因之一是，在今年上半年高雄房市火熱階段進場，除了時機剛好，另一個原因是基地鄰近國道一號砸道出入口，南至小港國際機場，北至高鐵左營站，都相當便利，也可藉由連接國10號，串連國道3號，具有交通便利性的優勢。此外，「微笑首馥」距離捷運橘線O9中正技擊館站，只有200多公尺，該處又有高雄市政府正在招商的橘線O9苓雅運動園區聯合開發案，未來將與衛武營生活圈、LaLaPort購物中心串連，即使要前往北高雄生活圈的漢神巨蛋百貨，開車也只需16到20分鐘。松益發在仁武「微笑世界」熱銷之後，今年轉進市區，先後推出「微笑首馥」、以及「微笑高鐵」兩個大樓建案。其中，「微笑高鐵」總銷介於7.5億元到8億元之間，今年12月14日進場預售，解智贏表示，由於該案是在9月19日央行祭出第七波房市信用管制措施之後才推出，買氣的確受到影響，開賣之後已售出5成，成交價介於每坪42.1到43.6萬元之間。解智贏表示，「微笑高鐵」順銷的原因，除了具有榮總生活圈的區域位置與產品規劃的優勢外，另一原因是該案是10樓層高的電梯大樓，規劃55戶，公設比只有32％，學區屬於文府國中和文府國小明星學校，在交通上，除了開車至高鐵左營站只需10分鐘左右的車程，也因距離台積電高雄廠不到20分鐘的車程，同樣具有台積電產業效應的集客力。對於央行的打炒房政策，解智贏表示支持，他認為，政策主要用意是要實現居住正義，讓想要購屋的年輕人可以圓夢，買到合宜的住宅，這與松益發不炒房，協助年輕人購屋圓屋的理念是一致的。目前松益發在高雄擁有500坪、以及澎湖1000多坪土地庫存，將維持每年1到2個建案的推案步調前進，並且跟隨政府政策，購買市區的都更、危老建築，規劃推案。