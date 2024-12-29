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▲曼尼18年大聯盟生涯累積無數榮耀，可惜因2度藥檢未過，至今都被拒絕在名人堂之外。（圖／美聯社／達志影像）

無約在身的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）近日上《Abriendo Sports》Podcast節目接受專訪，談到他自打球以來的偶像，是曾經旅台的中職歷史最大咖洋將「曼尼」Manny Ramirez。「曼尼毫無疑問是一位傳奇。對我來說，他是多明尼加史上最棒的打者，沒有之一。」當被問到除了老爸Vladimir Guerrero以外，最喜歡哪位球員時，小葛雷諾分享道，「從我還是小孩，剛開始打球時，曼尼就是我的偶像，他影響我的內在、以及看待棒球的方式，每當我在場上遇到困境時，我都會想像，如果是他會如何應對。」2000年至2010年間，曼尼是大聯盟實力與人氣兼具的巨星之一，18年生涯獲獎無數，包含9屆銀棒獎、12度入選明星賽，還曾獲得世界大賽MVP，總計在大聯盟出賽2302場，繳出555轟、1831分打點、打擊率高達3成12的準名人堂數據，可惜因生涯2度藥檢未過，至今7次叩關美國棒球名人堂都以失敗告終。2013年，高齡39歲的曼尼在大聯盟失去舞台，為了延續棒球生涯，於3月正式宣布加盟中職球隊義大犀牛，曼尼不僅成為中華職棒歷史最大咖洋將，超高人氣更於全台颳起「曼尼旋風」，許多球迷都為了一睹這位世界棒球巨星進場看球，因而帶動中職票房收入與話題性，對當時受假球案影響的中職而言，曼尼無疑是救星般存在。在中職蓬勃發展的現在回過頭看，當年「曼尼旋風」與義大犀牛的成功行銷，不僅極大影響中職在2010年代發展，某方面來說，甚至挽救了中華職棒這個聯盟。