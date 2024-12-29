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▲中央氣象署今（29）日上午6時35分發布低溫特報。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／中央氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

今年首波強烈冷氣團凍得有感，中央氣象署今（29）日上午6時35分再度發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，「17縣市」今晨局部地區恐跌破10度，民眾假日出遊應多注意保暖。◾影響時間：29日上午◾黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄指出，今（29）晨屏東以北平地最低氣溫皆降至10度以下，截至6時13分止，本島平地最低氣溫前3依序是苗栗（公館鄉）6.8度、嘉義（東區）8.3度、彰化（芬園鄉）9.1度，各地區平地最低氣溫約在8至11度。根據28日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日起至周一早晨這段時間，強烈大陸冷氣團挾乾空氣影響，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，周一清晨仍有10度以下低溫，明白天之後氣溫明顯回升，今（29）日各地區氣溫為：◾北部10至18度◾中部8至21度◾南部10至22度◾東部11至21度跨年、元旦這兩天東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移，跨年（12月31日）白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，各地雲量逐漸增多，西半部大致陰時多雲，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部平地跨年活動大致尚可、各地迎曙光皆不理想。元旦（1月1日）白天起、山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星飄雨的機率。跨年、元旦白天氣溫略降、夜間氣溫略升，仍偏冷，戶外活動要保暖。最新各國模式模擬，周四至周六（2日至4日）將有另一波冷空氣南下，周四氣溫漸降，周五、周六有達到「大陸冷氣團」的機率，應繼續觀察。