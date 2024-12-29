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30歲的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平投手於12月29日在他的Instagram上更新了一則貼文，宣布28歲的妻子真美子懷孕的喜訊。他在Instagram上以英文寫道：「小小的新人即將加入我們的家庭，我已經迫不及待了！」。此外，他分享的照片中可以看到，手指彈動的小插圖旁邊放置了粉紅色的嬰兒服、嬰兒鞋，以及疑似是真美子懷孕超音波的圖片，超音波圖上的臉部則以寶寶的圖案遮住。目前尚不確定是男孩還是女孩，但粉紅色的嬰兒服引發了熱烈的猜測。大谷的Instagram貼文隨即吸引了粉絲們的祝賀留言。美國職棒大聯盟官方賬號第一時間回覆道：「祝賀翔平和真美子！」，並附上愛心表情。此外，與大谷簽有全球代言合約的伊藤園公司也留言：「恭喜！」。美國媒體也迅速報導了這一消息。《今日美國報》指出：「大谷選手曾多次獲得MVP，成為世界大賽冠軍，現在又即將獲得‘父親’這一全新頭銜。」洛杉磯的電台《KTLA 5》報導說：「2025年看來將成為日本這位二刀流天才的更美好的一年。」而當地媒體《道奇國度》則在X（前身為推特）上發文：「大谷翔平選手傳來大新聞——即將承擔父親的角色！」