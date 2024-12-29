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▲川普的關稅政策很可能會對全球經濟造成影響。（圖／美聯社／達志影像）

2024年即將結束，但今年許多事件的影響將會延續到明年，甚至是未來更長的一段時間。外媒指出，「全球政治動盪」可能將為2025年世界經濟帶來麻煩。美國有線電視新聞網報導指出，今年以色列與哈馬斯在加薩地區的戰爭升級，並蔓延至黎巴嫩，以色列與真主黨交戰，直到上個月才達成一項「脆弱的」停火協議。在敘利亞，反叛軍本月發動閃電攻勢，終於推翻了阿塞德（Bashar al-Assad）政府；而俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入第三年。但在這個創下國家選舉紀錄的一年，選民的選擇可能對2025年的全球經濟產生最大影響，尤其是美國前總統川普連任的結果最引人注目。花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）表示，「人們對全球經濟運行情況的不滿情緒很強烈。」他指出，今年60多場選舉中，許多執政黨表現不佳，「「我認為，政治氣候比我能記得的任何時候都更加不確定。」對於許多經濟學家而言，這種不確定性的主要來源是川普重返白宮的前景，尤其是有關關稅政策的問題。外界對於川普新關稅政策可能對其他經濟體造成的損害提出了不同的看法，部分取決於關稅的具體稅率。然而損害在所難免，更高的關稅也會對美國經濟產生適得其反的影響。高盛集團預計，如果對所有進口商品徵收10%的關稅，將對美國GDP造成顯著衝擊，其影響在2026年達到高峰，部分原因是消費價格上漲會減少美國人的支出。美國提高關稅對全球經濟的影響，取決於受影響國家如何應對，例如是否提高美國進口商品的關稅。顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）在報告中寫道，「這可能最終演變成一場全球貿易戰，儘管形式多樣，但在最極端情況下可能會使全球GDP減少2%至3%。根據目前的趨勢，全球產出下降 3% 將抵銷大部分經濟成長。」即使川普沒有推出更高的關稅，他可能打擊至少某些國家或產業的擔憂，也會抑制企業投資，從而影響美國貿易夥伴的經濟。高盛和摩根大通的分析師也是這麼認為，因此兩家銀行調整了對明年歐洲經濟成長的預測。高盛分析師表示，「中國受到的影響更為直接，幾乎肯定會面臨加徵關稅」，並下調對世界第二大經濟體 2025 年經濟成長的預測。川普的關稅政策可能通過推高美國及其他地區的通膨，對全球經濟造成另一種傷害。如果他在競選期間承諾的那樣減稅並打擊移民，可能導致勞動力短缺和工資成本上升，美國的物價將進一步快速上漲。不過美國並非今年唯一一個經歷重大政治變化的國家。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲在夏季提前舉行國會選舉，導致少數派政府在本月初垮台。同樣地，德國執政聯盟於上個月瓦解，為國會選舉在2025年2月提前舉行鋪路。法國近來揭曉的新內閣，可能會如同其短命的前任一樣，在一個沒有明確多數派的國會中難以施政。這將使政治環境持續不穩，抑制商業投資和消費支出。德國未來幾年的前景，在很大程度上將取決於即將到來的選舉結果。一個關鍵問題是，新的政府是否會加大借貸以進行投資，並推動結構性改革，以促進急需的經濟增長。此外，任何美國對進口商品新徵收的關稅，對德國來說將具有重大影響，因其擁有龐大的工業部門，而美國是德國僅次於中國的第二大貿易夥伴。儘管全球經濟增長也可能受到中東地區局勢的影響，但經濟學家目前對該地區敵對行動的短期負面後果較少擔憂。花旗分析師表示，儘管「有序停火」可能會提振歐洲的商業信心，並降低能源價格，但「無序崩潰」可能會引發更多難民湧入該地區，並演變成與俄羅斯的衝突。