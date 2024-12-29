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▲▼趙露思年僅26歲，演出古裝劇《傳聞中的陳芊芊》「陳芊芊」一角走紅，從網路紅人變搶手小旦，成為繼趙麗穎後的新一代陸劇女神。（圖／趙露思IG）

▲▼趙露思（下圖右）無法正常說話，與魏笑（下圖左）透過手機傳送訊息溝通。（圖／魏笑小紅書、微博）

▲趙露思治療失語症不忘研讀劇本，相當敬業。（圖／魏笑小紅書、微博）

新生代陸劇女神趙露思近期趕拍新劇《戀人》，怎料，27日深夜微博瘋傳她滿臉病容、癱軟坐輪椅就醫的影片，工作室隨後發出聲明，證實趙露思身體不適停工治療，有娛樂博主爆料她罹患神經系統疾病，無法說話及行走。趙露思昨（28）日透過友人魏笑報告病況，透露已經可以慢慢說話，「我們都希望最後能有一個好的結果。」趙露思委託魏笑在小紅書發文報平安，魏笑表示，從趙露思11月9日生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁，後來進劇組拍戲，本月18日症狀爆發，「一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做復健訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整。」魏笑說：「我希望，我們都希望，最後能有一個好的結果。」不過她不滿趙露思經紀公司對好友生病避重就輕的態度，「關於病情關於真相到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼事，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」此外，魏笑公開趙露思住院的近照，可見她梳理整齊，頭歪向一邊，看著手中撐著疑似劇本的訂裝書，魏笑也分享和趙露思的對話截圖，當時趙露思在急救室內，魏笑傳訊息關心，趙露思回傳一張比讚的照片，要魏笑不准哭。還有一張魏笑和趙露思看似在病房走廊的照片，魏笑蹲在趙露思的輪椅旁邊使用手機，配文寫下：「面對面消息交流中，網速更快，（開個小玩笑，因為失語症狀一天（戶傳）300個消息）」，間接證實趙露思的病況。