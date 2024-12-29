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▲大谷翔平在Instagram上分享了一張照片，裡面有嬰兒服、小球鞋，以及疑似超音波照片的影像。愛犬「Decopin」也出現在畫面中，懶洋洋地躺著。他寫道：「我們迫不及待地想迎接這位小小的新秀加入我們的家庭！」（圖／取自大谷翔平IG）

▲洋基當家球星「法官」Aaron Judge的妻子Samantha懷孕，即將迎來他的第一個孩子，預計是個女孩。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平投手於今（29）日透過社群網站宣布，其妻真美子懷上第一胎，引起外界巨大的反應和討論。同時，幾天前有美國媒體報導，洋基隊外野手Aaron Judge的妻子Samantha也懷孕了，兩人將迎來一位女兒。此消息一出，不少棒球迷都驚嘆兩人真是有緣份，今年一起拿MVP，還一起當父親，小孩子還可能是「同年級」。大谷翔平在Instagram上分享了一張照片，裡面有嬰兒服、小球鞋，以及疑似超音波照片的影像。愛犬「Decopin」也出現在畫面中，懶洋洋地躺著。他寫道：「我們迫不及待地想迎接這位小小的新秀加入我們的家庭！」巧合的是，就在前幾天《紐約郵報》的附屬媒體「Page Six」曾報導，Judge的妻子Samantha懷孕，即將迎來他的第一個孩子，預計是個女孩。32歲的Judge和31歲的Samantha Bracksieck兩人已經在一起多年了，第一次見面是在青少年時期。兩人就讀於加州的Lyndon Institute，之後又一起就讀於弗雷斯諾州立大學。他們於2021年結婚，婚禮在夏威夷毛伊島蒙太奇卡帕魯亞灣度假村舉行，出席儀式的嘉賓包括多明尼加棒球運動員Gary Sanchez，他也曾效力於洋基隊。去年，大谷翔平與賈吉在美聯中爭奪MVP，今年則分別成為MLB兩聯盟的MVP得主。消息一出，在社群網站上X引起討論：「Judge和大谷的孩子居然是同年級！」、「這兩人真的很有緣分」、「雙重喜事，太棒了」、「他們的寶寶會不會成為同班同學呢？」、「永遠的競爭對手，彼此尊重又惺惺相惜」、「大谷和，Judge的孩子會成為同年級生，太有趣了！」等類似的言論不斷在網路上出現。