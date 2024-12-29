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被譽為「人工智慧之父」之一的科學家辛頓（Geoffrey Hinton）近日警告，人工智慧（AI）在未來三十年內毀滅人類的可能性正在上升，從先前的10%上升到10%至20%，並指出AI技術的發展速度比預期要「快很多」。辛頓今年因人工智慧的研究獲得諾貝爾獎，他先前曾表示，AI導致人類面臨災難性後果的可能性為10%，他近日接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）「今日」（Today）節目訪問時，遭問及他是否改變了對AI末日風險的評估及其10%的可能性時，他回答說，「並沒有太大改變，大約是10%到20%。」辛頓針對其估計上升，表示「因為我們從未面對過比我們更聰明的東西。」他補充稱，「你知道有多少例子是一個較聰明的東西被一個較不聰明的東西控制？這種例子很少。以一個母親和一個嬰兒為例，演化費了很大力氣讓嬰兒控制母親，但那是差不多我唯一知道的例子。」辛頓表示，人類與極其強大的AI系統相比，將如同三歲小孩般幼稚，「我喜歡這樣形容：想像你自己與一個三歲小孩的情況。我們就像那三歲小孩。」他指出，大多數專家認為在未來20年內，可能會開發出比人類更聰明的AI系統，「而這是非常可怕的想法。」辛頓回顧他先前對AI技術發展的預期，坦言「我沒想到我們會走到今天這一步。我以為我們會在未來某個時間點才達到這裡。」他指出，AI的發展速度「非常非常快，遠快於我的預期。」辛頓呼籲政府對該技術進行監管，「我擔心無形之手無法保障我們的安全。僅僅依賴大公司的盈利動機，無法確保它們以安全的方式開發AI。」他強調，「唯一能迫使大公司投入更多資源進行安全研究的就是政府監管。」