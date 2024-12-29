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民眾黨主席柯文哲獲3000萬重金交保，今（29）日高院將裁定是否發回北院更裁。總統府資政謝長廷看了起訴文件後，直指「收賄證據確實薄弱了一點」，檢方交出這樣的起訴書，「未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。」謝長廷昨發文指出，社會大眾看了柯文哲的起訴書後，一定會對他複雜的政商關係心生反感，但其實檢方提出的收賄證據薄弱。他以日本刑事起訴為例指出，日本刑事起訴定罪率超過9成，貪污定罪率更高達99.9%；台灣雖號稱定罪率8成，其實多靠票據犯、逃稅、酒駕級毒品等證據明確的案件拉高數據，「單就貪污犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪污罪部分。」他並透露，過去他擔任高雄市長的時代，貪污定罪率只有3成。「最近法務單位公佈一項資料說最近十年貪污犯罪起訴定罪率也有七成，即使如此，三件有一件無罪公信力也值得檢討。」謝長廷認為，在台灣，有時候被起訴並不是因為有罪，而是因為「輿論認為有罪」，幾乎所有被告都會喊寃，「結果是假寃佔便宜，真寃的倒霉」。司法公信力低落，也是社會亂源之一。