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民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年半，北院裁定3000萬交保。時代力量黨主席王婉諭感嘆，立委黃國昌對過去同樣涉貪的徐永明，態度跟對柯文哲大不同；時事評論員吳崑玉則分析，黃國昌態度轉變關鍵在於是否「有求於人」。王婉諭在她主持的直播節目《午餐大時客》邀請政治評論員、親民黨前發言人吳崑玉分析柯案爭議以及第三勢力後續如何發展。針對北檢正式起訴柯文哲，王婉諭感嘆：「時力之前的主席徐永明也曾發生涉貪風波，那時候黃國昌委員的態度，跟現在的他對柯文哲的態度，實在滿不同的。」吳崑玉打趣說道：「網路上有很多人說，黃國昌功力增加4倍，當初徐永明被判7年，現在柯文哲被判28年。」吳崑玉直言，黃國昌態度轉變的關鍵在於是否有求於人，當初黃在時代力量是老大，但他現在在民眾黨只能算是「打工仔」，所以要拱著柯文哲表忠，但黃也深知柯文哲是個怎麼樣的人，所以哪天柯倒下，黃一定還會「踹兩腳、插一刀，確定不行了，才會上位。」至於民眾黨主席之爭，吳崑玉認為，柯文哲一定不會辭職，會聲稱接受慰留，不過，「柯文哲可以當太上皇啊！辭職但實際上控制黨，又不用負責任。」他再指出，民眾黨1月就要改選中央委員，即將產生新的權力結構，柯文哲這時候被放出來，是給黨內一個極大的震撼，以現況來看，黨內依舊推崇柯，他則笑稱：「大家不用對這件事太關注，因為現在不管是誰去當黨主席，就只是『民眾黨智商委員會』主委而已。」