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▲▼一粒大方公開沒有化眼妝的長相。（圖／一粒IG）

▲一粒錄製外景節目，沒有濾鏡加持的模樣。（圖／翻攝自飢餓遊戲節目、Dcard）

▲▼一粒發布在IG上、球迷視角的照片。（圖／一粒IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒，3月時以冰山美人外貌、不食人間煙火的仙氣竄紅，IG追蹤數2個月暴漲300倍，被日本媒體看好成為下一位峮峮和林襄。平常總以濃妝上工的一粒，近日公開沒有化眼線、刷戴假睫毛的模樣，與全妝後的長相幾乎沒有差別。一粒昨（28）日在IG限時動態上傳兩張自拍照，配文寫下：「懶得畫眼線跟睫毛的今天。」曝光的照片，一粒一頭黑亮過胸長髮側放，拿手機攬鏡自拍，可見一雙眼睛沒有化上眼線，睫毛也是原本的長度，不過雙眼依舊大如銅鈴，電力與化全妝相比仍相當強勁，樣貌也沒有差距。日前有網友在Dcard發文，稱最近一直看到一粒的影片和新聞，忍不住在想哪一個才是她真正的樣貌，「常常看到對她的惡評不外乎就是阿姨臉、大餅臉、頭大身體小、皮膚很差、不耐看等等，但有些照片影片又跟最下面的圖一樣，仙氣滿滿真的很可愛，到底為何都是是她，看起來卻差那麼多...」原PO附上一粒之前上遊戲節目《飢餓遊戲》的影片截圖，以及IG上的照片做比對，錄影畫面，可見一粒五官雖然深邃，但精緻度下降許多，皮膚也反黃，空靈氣場減弱，與粉專上的「撕漫女」長相、牛奶色皮膚差距不小。對此，部分網友附和：「我覺得不自然」、「照片真的就修很大啊」、「看過本人，皮膚不太好...皮膚不好其實就漂亮不起來！」不過大部分網友認為現今人人都在修圖，一粒已經算是美顏前後沒有差別太多的公眾人物，「她超瘦，覺得是角度型美女」、「燈光、濾鏡會有差，但沒有圖文不符」、「看過更高清的影片，她五官就長這樣，只是上鏡比較寬臉，燈光照射下蘋果肌看起來發達而已，五官沒什麼大問題欸」、「上上禮拜去球場近距離看到本人，真的正，跟照片影片無誤差！」本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子生日：1999年4月22日年紀：25歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平