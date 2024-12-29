佐佐木朗希終於會見道奇！日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，自從宣布確定透過入札制度挑戰大聯盟後，傳出至少有20支球隊有意延攬，尤其洛杉磯道奇對他展現濃厚興趣。美國當地媒體今（29）日報導指出，道奇球團已經和佐佐木朗希會面，期望能和陣中日籍選手大谷翔平、山本由伸組成超豪華的先發輪值。
加盟道奇呼聲高 已累積會見6支球隊
佐佐木朗希的搶人大戰越演越烈，尤其近日實地前往美國，和多支球隊會見，彷彿刮起一陣旋風。根據媒體《橘郡紀事報》的記者Bill Blanket報導指出，道奇已經和佐佐木朗希會面，並寫道：「道奇被視為是最有可能簽下佐佐木朗希的球隊，且已承認和他進行面談，據報導，這個月已經有6支球隊和他會面。」
道奇陣中已有2名日籍球星大谷翔平、山本由伸，且大谷翔平有望在今年回歸「二刀流」身手，倘若佐佐木朗希加入，將能看到3名日籍強投組成超豪華輪值。此外，Bill Blanket提到，佐佐木朗希透過第一輪面談後，將會縮小選擇範圍，並計畫在明年假期後重返美國，而他的入札截止期限，則被定在明年美國時間的1月23日。
相關媒體報導指出，佐佐木朗希已經確定至少和7支球隊碰面，其中包含紐約洋基、紐約大都會、芝加哥小熊、芝加哥白襪、舊金山巨人、德州遊騎兵和如今傳出已會見的道奇隊。另一方面，波士頓紅襪、費城人以及底特律老虎，則是展現會面的誠意，需看佐佐木朗希團隊如何做出決定。
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佐佐木朗希的搶人大戰越演越烈，尤其近日實地前往美國，和多支球隊會見，彷彿刮起一陣旋風。根據媒體《橘郡紀事報》的記者Bill Blanket報導指出，道奇已經和佐佐木朗希會面，並寫道：「道奇被視為是最有可能簽下佐佐木朗希的球隊，且已承認和他進行面談，據報導，這個月已經有6支球隊和他會面。」
道奇陣中已有2名日籍球星大谷翔平、山本由伸，且大谷翔平有望在今年回歸「二刀流」身手，倘若佐佐木朗希加入，將能看到3名日籍強投組成超豪華輪值。此外，Bill Blanket提到，佐佐木朗希透過第一輪面談後，將會縮小選擇範圍，並計畫在明年假期後重返美國，而他的入札截止期限，則被定在明年美國時間的1月23日。
相關媒體報導指出，佐佐木朗希已經確定至少和7支球隊碰面，其中包含紐約洋基、紐約大都會、芝加哥小熊、芝加哥白襪、舊金山巨人、德州遊騎兵和如今傳出已會見的道奇隊。另一方面，波士頓紅襪、費城人以及底特律老虎，則是展現會面的誠意，需看佐佐木朗希團隊如何做出決定。