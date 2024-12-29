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佐佐木朗希終於會見道奇！日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，自從宣布確定透過入札制度挑戰大聯盟後，傳出至少有20支球隊有意延攬，尤其洛杉磯道奇對他展現濃厚興趣。佐佐木朗希的搶人大戰越演越烈，尤其近日實地前往美國，和多支球隊會見，彷彿刮起一陣旋風。道奇陣中已有2名日籍球星大谷翔平、山本由伸，且大谷翔平有望在今年回歸「二刀流」身手，倘若佐佐木朗希加入，將能看到3名日籍強投組成超豪華輪值。此外，另一方面，波士頓紅襪、費城人以及底特律老虎，則是展現會面的誠意，需看佐佐木朗希團隊如何做出決定。