我是廣告 請繼續往下閱讀

27日台股表現穩健，全場維持高檔震盪、延續價漲量縮格局，終場上漲28.74點，收在23275.68點，周線以大漲765點翻紅。成交量2914.42億元。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，多數類股快速輪動，受到美股影響，盤面上除了與AI概念相關有所表現，可以發現，部分資金趨勢開始NVIDIA概念股轉向ASIC概念股，硬體股轉向軟體股；部分資金也開始轉向部分具有成長價值的非科技族群。安聯投信台股團隊分析，首先，在今明兩年企業預估獲利仍有望維持兩位數成長的態勢提振，預料台股基本面將持續往上；其次，長假效應，有助於外資舒緩部分調節賣壓；第三，中國政府提振內需、刺激消費等政策，亦有利於挹注短期市場信心，在這些利多支撐下，農曆年前台股有望維持震盪向上。就國際情勢上。安聯投信台股團隊評估，下任美國總統川普政府主張課徵高關稅，逆全球化將成為施政主軸，未來商品進口所額外課徵關稅將造成物價再次上漲，不斷變化的前景和風險平衡勢將影響美國聯準會未來利率政策，決策難度升高，在中期趨勢仍有待觀察下，市場未來幾個月將依經濟數據及聯準會動作反覆震盪調整。就題材面，安聯投信台股團隊認為，受惠於AI熱潮，市場對算力需求不斷提升，但NVIDIA最新AI晶片量產進度不如預期，致使近期部份資金轉向non-NVIDA、ASIC與其他科技股；美國下屆新總統川普即將上任，相關政策概念股如軍工、衛星等概念股也受到市場關注。在非電族群部分，安聯投信台股團隊提到，美國經濟軟著陸有利相關外銷類股，有助於台灣本土內需表現穩健，企業獲利隨景氣復甦有望朝向正面發展，可多專注長期成長趨勢及供需出現缺口的類股，如運動休閒、紡織等。就布局方向上，安聯投信台股團隊分享，在市場對AI供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，建議持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望。