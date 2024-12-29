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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，被依收賄、公益侵占等罪起訴，北院27日裁定3000萬交保，檢方當晚針對柯、應、沈、李姓等4人交保裁定提出抗告。高院今（29）日將原交保裁定撤銷，發回北院更為裁定。對此，政治評論員吳靜怡直言，許芷瑜都有逃亡能力了，柯文哲怎麼會沒有？柯文哲羈押前進行了滅證、串證行為，怎麼可能現在不會？身為第三大政黨黨主席，當然有實質影響力，檢方抗告成功，很合理。吳靜怡提及，柯文哲金主目前總共加起來十八個，累積的金額高達四千五佰九拾萬，這些錢如果柯文哲說沒有拿回家，那麼花去哪裡了？民眾黨可以幫柯文哲好好交代一下，畢竟，完全都沒有拿給民眾黨的財務長梁秀菊，柯文哲說在選舉都花完了「絕對沒有中飽私囊」，花去哪裡解釋清楚就好，這樣才可以還給柯文哲清白。吳靜怡也說，所有的金主幾乎都可以清楚指證交付現金的方式，其中一筆，現金交給邱佩琳後，由邱佩琳交給柯文哲，另一筆，在2022年10月24日在市長室交付，柯文哲要橘子許芷瑜於2022年11月1日上午11時30分轉交給周芳如，這些龐大現金一定有個中繼站，而柯文哲特別在庭上強調「沒有把一分錢帶回家」。吳靜怡提到，柯文哲的行動硬碟有寫著「2023.02.23備份」，表示柯文哲很清楚這硬碟存在，裡面記載了將近二十年的資料，最重要的就是記帳本檔案，最後編輯使用者紀錄為「wen」是使用柯文哲自己的電腦，其實，木可公關核心的行動硬碟也被掌握，裡面資料顯示，選後四年總共資金需求編列高達壹億八千伍佰萬元，包含了資料中心、眾望基金會、台灣新故鄉智庫協會、小草咖啡棧，這樣架構就類似「屯田計畫」，資料中心會不會就是當時要設立「智堯資訊」的原因。吳靜怡說，除了柯文哲、李文娟相關儲存設備被檢調掌握，另外，就於媒體報導還有橘子許芷瑜的手機，若柯文哲把橘子當成車手，那麼檢調也不難掌握車手動態。柯文哲不只是京華城案，後續更有許多案，柯文哲一出來就大膽的跟證人陳佩琪曬恩愛，網軍更瘋狂大舉持續在各大社群、YT留言、論壇惡意散佈攻擊北檢言論，柯文哲和他的那些比特犬若學不會低調，柯文哲很難呼吸自由的空氣。