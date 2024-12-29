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民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年半，並獲3000萬元交保。不過，柯妹柯美蘭在獲悉交保裁定後，第一時間竟號召小草捐款當交保金，引發爭議。友柯的國民黨前立委蔡正元認為，民眾黨現在已經是「破廟」，首先應該休養生息；他並奉勸柯家人應該盡量低調，「不要再管民眾黨的事了」。柯文哲的胞妹柯美蘭上週獲悉交保裁定後，竟在LINE群組號召小草捐款，並稱她已到中央黨部捐款，備註柯文哲交保用，盼幫忙云云，消息一出被外界罵翻，痛批柯美蘭毫無法治觀念；黨中央也緊急制止。國民黨前立委蔡正元在中天《洪淑芬辣晚報》中表示，民眾黨現在就是一個破廟，連殿堂上的神明也只是重新找回來擺一下，「有什麼好爭」。他並奉勸柯家人，「少做事、少講話、少在那邊有的沒有的」，現在柯家人任何動作、受訪對柯文哲都不是加分，「小草想捐會自己捐，你柯家人出來號召什麼？」蔡正元認為，民眾黨沒有柯文哲就會解散沒錯，但是「民眾黨不等於柯家人」，請柯家人不要再管民眾黨的事，好好去照顧柯文哲。而民眾黨黨內權力鬥爭也大可不必，最好是一切先平靜下來，慢慢考慮下一步要怎麼做。