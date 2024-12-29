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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定以3千萬交保，稍早北檢抗告成功。不過歷經114天被關押，柯文哲重獲自由返家時，在家門口喊話「努力用正面的力量，讓台灣變得更好」。讓前幕僚柯昱安直言，這就是柯「嘴秋」的起點，預告下一步將每天餵鯊魚，用片面資訊煽動仇恨對立。在羈押114天後，柯文哲日前交保返家，更接受媒體採訪，抒發這4個月來的心境，他提及，感謝這段時間有很多人加油打氣、安慰，他在裡面最沮喪的時候，有人看到他，還是會偷喊「阿北加油」，或是偷偷比個手勢給他，謝謝有這麼多人給他支持鼓勵，才能撐過難關。對此，前幕僚柯昱安表示，以他過去PTSD（創傷後壓力症候群）的經驗，「正面的過每一天」、「讓台灣因為有我們可以變得更好」，這幾句話通常都會出現在受到媒體高度關注的場合。柯昱安接著預告，等柯文哲刷一波正面聲量之後，接下來恐怕就是「嘴秋」的起點，他表示自己猜測柯文哲下月就會復出接受專訪，「然後每天出門開始餵鯊魚，用片面資訊煽動仇恨對立，繼續每天去立法院黨團開會寄生。」但柯昱安最後也喊話柯文哲，「真心反省的話，學學人家重金交保之後怎麼低調過日的，希望你可以做得到。」