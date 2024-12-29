我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來一週溫度趨勢圖可以發現12/31跨年夜開始受到東北季風影響，天氣開始偏涼。（圖／中央氣象署提供）

▲元旦全台都有降雨的可能，想看2025年第一道日出的機會恐怕不高。（圖／中央氣象署提供）

後天就是12月31日的跨年夜，下班後要到戶外參加跨年晚會務必要記得保暖。根據林老師氣象站指出，今（29）天白天後，強烈冷氣團才會開始減弱並遠離，白天高溫會緩慢回升。但太陽僅露臉一下下，預估下波冷空氣影響時間，會落在12月31日至1月2日。中央氣象署預測，週三的元旦各地降雨機率偏高，恐怕無緣看到曙光。接連冷了好幾天，今（29）日白天太陽露臉了！根據中央氣象署指出，今天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫可以來到16至19度，中南部高溫21至23度，但中南部日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速，臺南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區低溫也只有14至16度，夜間清晨請多注意保暖；天氣方面，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。至於跨年夜和元旦當天能不能看到曙光？林老師氣象站指出，下波冷空氣影響時間，預估會落在12月31日至1月2日，強度評估在東北季風增強等級，屆時，溫度將會再次下降，迎風面亦將轉為濕冷的天氣型態。中央氣象署也提醒，12月31日因東北季風稍增強，跨年入夜後天氣偏涼；中部以北及東北部低溫約14至15度左右，南部及花東16至18度，要參加跨年夜的晚會活動，要多加件外套；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也逐漸增多。跨年夜後的元旦假期，全臺灣降雨機率都高，外出請攜帶雨具備用。因東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、中南部、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，桃竹苗也有零星短暫雨，因此想看2025年元旦曙光目前看起來的機會偏低，恐怕會讓民眾失望了。