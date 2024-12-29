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▲傑瑞米雷納在《不可能的任務》第4集出現時，外界本以為他會是湯姆克魯斯的接班人，結果只演了兩集就退場。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯年過60還沒有要在銀幕上退休的打算，招牌代表作《不可能的任務》系列也要繼續拍下去。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯年過60在銀幕上還沒有要退休的態勢，已經排定2025、2026都要出新片，前者是他招牌代表系列《不可能的任務》第8集《最終清算》，後者是他與金獎名導亞利安卓崗札雷伊納瑞圖合作的電影，可是根據英國《太陽報》報導，他除了兩部片外，一面已在計畫《不可能的任務》未來的方向，沒有要停止這系列的意思，而他深信新血加入能夠增加觀眾的新鮮感，決定逐步揭開他所扮演的伊森在未當特務人員前的遭遇，要找人飾演他的年輕時代。《不可能的任務》電影片集從1996年推出到現在，已經28年、很快就要邁向30週年大關，《007》系列在28週年的時候都有過4任男主角了，《不可能的任務》系列還是湯姆克魯斯繼續當家，固然他本身還沒有想退下來，觀眾卻有可能心生厭煩，去年《不可能的任務：致命清算》北美與世界各地許多地區票房都不如預期，就有人認為新生代的觀眾對於這系列或是湯姆克魯斯的恐無太多熱情，都在靠資深影迷捧場，如果要持續下去，非得注入新血不可。其實《不可能的任務》早在第4集時就引進了傑瑞米雷納的角色，各方預期就是在為湯姆克魯斯交棒做準備，沒想到該集叫好叫座、賣座再度大提升，湯姆克魯斯也就繼續待下來，反而是傑瑞米的角色沒有撐下去，演了兩集就沒再回歸。自從湯姆克魯斯過了60歲，外界始終有傳他快要離開這個系列，卻也都沒有成為事實，明年5月要上映的《不可能的任務：最終清算》還是他領銜主演。但《太陽報》稱新的改變很快就要發生，因為湯姆克魯斯終於決定要找人分攤自己「男主角」的地位，更正確來說，是他所扮演的伊森，觀眾還不是很清楚在當特務人員之前經歷過什麼，過往有如一團謎，所以能夠成為未來片集的新方向，而他也需要找人扮演伊森的年輕時期。對於有心在好萊塢更上層樓的男性新秀來說，這是絕佳良機，可是也會有很大壓力，畢竟要能讓觀眾信服自己與天王巨星阿湯哥是同一個人，真的要有很強大的觀眾緣與銀幕魅力。《太陽報》稱劇組已在積極尋找扮演伊森年輕時期的男星，露臉比重在往後的續集可能增加。