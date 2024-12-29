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響尾蛇簽下賽揚強投Corbin Burnes！這份合約超越了「Z魔神」Zack Greinke在2016年簽下的6年2.065億美元合約，締造了響尾蛇的新隊史紀錄。Corbin Burnes過去曾在2021年拿到賽揚獎，上賽季32場出賽皆為先發登板，拿下15勝、9敗、防禦率2.92、送出181次三振的成績。雖然母球隊巴爾地摩金鶯有意續約，但卻力有未殆，因為傳出舊金山巨人、多倫多藍鳥都搬出高價搶人。值得一提的是，