響尾蛇簽下賽揚強投Corbin Burnes！2021年的賽揚獎得主Corbin Burnes，堪稱本季自由市場的投手頂尖大物，昨（29）日傳出由亞利桑那響尾蛇搶下，雙方簽下6年、總價2.1億美元（約合68.9億元新臺幣）的合約。這份合約超越了「Z魔神」Zack Greinke在2016年簽下的6年2.065億美元合約，締造了響尾蛇的新隊史紀錄。
響尾蛇勝出搶人大戰 破隊史紀錄合約
Corbin Burnes過去曾在2021年拿到賽揚獎，上賽季32場出賽皆為先發登板，拿下15勝、9敗、防禦率2.92、送出181次三振的成績。雖然母球隊巴爾地摩金鶯有意續約，但卻力有未殆，因為傳出舊金山巨人、多倫多藍鳥都搬出高價搶人。
但沒想到，美國媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman昨（28）日報導指出，響尾蛇半路殺出，以6年、總價2.1億美元（約合68.9億元新臺幣）簽下Corbin Burnes，平均年薪達到3500萬美元，且可在兩年後選擇跳脫合約。
值得一提的是，響尾蛇原先隊史紀錄的最大合約，是和Zack Greinke在2016年簽下的6年、2.06億美元，如今正式打破紀錄，將和Zac Gallen、Merrill Kelly等人共組強力先發輪值，力求再次衝擊世界大賽。
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Corbin Burnes過去曾在2021年拿到賽揚獎，上賽季32場出賽皆為先發登板，拿下15勝、9敗、防禦率2.92、送出181次三振的成績。雖然母球隊巴爾地摩金鶯有意續約，但卻力有未殆，因為傳出舊金山巨人、多倫多藍鳥都搬出高價搶人。
但沒想到，美國媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman昨（28）日報導指出，響尾蛇半路殺出，以6年、總價2.1億美元（約合68.9億元新臺幣）簽下Corbin Burnes，平均年薪達到3500萬美元，且可在兩年後選擇跳脫合約。
值得一提的是，響尾蛇原先隊史紀錄的最大合約，是和Zack Greinke在2016年簽下的6年、2.06億美元，如今正式打破紀錄，將和Zac Gallen、Merrill Kelly等人共組強力先發輪值，力求再次衝擊世界大賽。