我是廣告 請繼續往下閱讀

▲悠久歷史在這座馬爾他小島上孕育出獨特文化與建築，就像是時光打造了一座露天博物館。（圖／馬爾他旅遊局提供）

▲張功宜認為，馬爾他的樣貌多元，如果是第一次到歐洲的旅客，可以不用急著飛到馬爾他遊玩，不是因為馬爾他不夠好，而是因為去過歐洲各地後，會更懂馬爾他的美，並放慢腳步，心境隨之放鬆。（圖／馬爾他旅遊局提供）

為吸引更多台灣旅客前往被譽為「地中海心臟」的歐洲島國馬爾他，馬爾他旅遊局首度登台舉辦旅遊推介會。馬爾他旅遊局代表張功宜接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，馬爾他擁有歷史、自然等多元風貌，希望台灣旅客將這座迷人島國列為「此生必遊目的地」。馬爾他位於義大利西西里島南方90公里處，有許多從歐洲城市出發的航班，約3小時就可抵達，悠久歷史在這座小島上孕育出獨特文化與建築，就像是時光打造了一座露天博物館，《神鬼戰士1&2》、《權力遊戲》、《侏儸紀世界》、《達文西密碼》等知名影視都曾到馬爾他取景。馬爾他不僅是歐洲文化交匯點，更擁有得天獨厚的自然奇景，一年四季氣候都溫暖宜人，同時也保有原始魅力，尚未被過度商業化，是許多熱愛小眾旅行者的度假天堂，無論是嚮往蜜月旅行、熱愛潛水或是喜愛建築藝術與歷史古蹟的旅人，都可以在馬爾他找到屬於自己的隱密景點。張功宜坦言，台灣到馬爾他需要轉機，搶攻台灣市場具有挑戰性，但台灣旅遊市場在疫情後成長700%，台灣旅行社也相當成熟，非常具有潛力，因此會先針對個人旅行、主題旅遊或是蜜月旅行等高端市場推廣，也期望未來有機會可以發展獎勵旅遊，不過目前短期內可能都無直飛計畫。「可是我不用擔心，這個城市會為自己代言！」張功宜認為，馬爾他的樣貌多元，如果是第一次到歐洲的旅客，可以不用急著飛到馬爾他遊玩，不是因為馬爾他不夠好，而是因為去過歐洲各地後，會更懂馬爾他的美，並放慢腳步，心境隨之放鬆，馬爾他更適合長天數的旅遊，細細探索品味馬爾他之美，這也唯有親身體驗才能感受。張功宜也透露，馬爾他物價相對其他歐元區便宜許多，當地喜歡吃鮮魚，像是鬼頭刀等漁獲，與台灣人飲食習慣相近，馬爾他為歐盟成員國，使用歐元，台灣旅客更享免簽證待遇，馬爾他生活步調慢，整個國家就像是巨大的景點，擁有多元豐富的樣貌，真心推薦給台灣旅客。