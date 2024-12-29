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日本職籃Ｂ聯盟（B.League）將籃球場搬到棒球場，昨、今在日本職棒火腿隊全新主場Es Con Field Hokkaido舉行賽事，昨天主隊Levanga北海道雖以69：86不敵三河海馬，但湧入高達19462人，打破B聯盟入場人數，今年台灣T1也曾前進台北大巨蛋締造台灣籃球史上第一次創舉。過去東京巨蛋曾舉行過4場NBA賽事，場場都破3萬人，而這次是首次有日本籃球比賽在棒球場舉行，由球場擁有者日本火腿促成，賽前3天，從關東將移動式球場運到北廣島市，再按照B聯盟要求，調整皮球的彈跳程度、球場的光暗、室溫等。B聯盟史上例行賽進場紀錄是2023年4月28日，在東京國立代代木第一體育館東京電擊對群馬雷鶴的10513人，而季後賽紀錄則是今年的總決賽，在橫濱體育館舉行的千葉噴射機對琉球黃金國王，有13657人。目前B聯盟也有台灣球員，包含阿巴西（秋田北部喜悅）、游艾喆（滋賀湖泊）和曾祥鈞（名古屋戰鷹）等人持續奮鬥中。今年4月，台灣T1職籃聯盟也前進大巨蛋，舉行2場籃球賽事，耗資超過一千萬，由新北中信特攻對上台北台新戰神，湧入超過1.56萬人滿場盛況，不僅超越去年「魔獸」霍華德(Dwight Howard)來台首戰的1萬5537人紀錄，更是台灣史上首度有籃球比賽前進大巨蛋。