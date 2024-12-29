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▲張惠妹在大巨蛋演唱會上嗨跳夯曲〈三天三夜〉頻頻受到附近居民抗議，民眾向《NOWnews今日新聞》反映產生「像地震」般的晃動感。（圖／聲動娛樂提供）

▲該民眾嚴肅反映張惠妹、遠雄集團及台北市政府正視〈三天三夜〉帶來的外部成本。（圖／民眾提供）

歌手張惠妹（阿妹）大巨蛋演唱會第三場於昨（28）日圓滿落幕，經典快歌〈三天三夜〉壓軸登場，現場4萬人全都跳起來，氣氛嗨到最高點，不過場內歡快，場外卻是怨聲載道。昨晚演出結束後，《NOWnews今日新聞》接獲民眾投訴指出，當晚約10點多，4樓住家出現持續震動，「落地窗一直砰砰砰」，家中水瓶也頻頻左右搖晃，形容就像地震一般，長達十分鐘的晃動感引起恐慌，該民眾也嚴肅指控，致電向1999及里長反應多次，情況不見改善愈來愈嚴重，令他非常不高興，喊話台北市政府及遠雄集團正視問題，「希望官員們親自到民眾家中感受」，不要僅給予官方答覆。該民眾表示，自家住在忠孝東路四段553巷附近，距離台北大巨蛋不到450公尺，近日備受張惠妹開唱產生的外部成本困擾，透露昨晚約莫10點多，家中出現輕微晃動，且時間持續長達有十分鐘，推測不僅是唱到〈三天三夜〉才開始產生的，「這個晃還造成我家的落地窗砰砰砰地響，上一次還沒有，這次更嚴重，然後我就看水瓶也在晃」，表示本月21、22日前兩場就已經反應過此問題，「第一天十點多開始產生震動，那次五分鐘，差不多一首歌的時間，第二天比較早開唱，八點多就會開始晃了。」而該民眾透露，向1999專線多次反映問題，卻都收到「」等官方回應，隨後也有相關報導露出，不過該民眾認為台北市政府依舊沒有正視此事，嚴正指控說，「小巨蛋以前可以要求禁止這個行為，為什麼大巨蛋有反映就覺得無所謂？」強調附近住宅大多為50年以上老建築，「倘若經歷這樣的震動，下次真的地震發生時造成房子及人命危害，誰可以負責？」最後喊話「為什麼一定要跳？妳唱可以，但不要跳！」盼台北市政府及遠雄集團相關人員立刻做出實際改善作為。事實上，張惠妹嗨跳〈三天三夜〉先前就傳出爭議，對此，張惠妹團隊不敢輕視任何狀況，於是去詢問建築師，得到的答案是「安全的」，更形容像是車輛經過高架橋也會晃動一樣，有彈性的結構才是正常的。而台北市體育局也曾表示，已要求遠雄協同專業單位監測，並與主辦單位研議妥善對策，確保安全並避免擾鄰；遠雄巨蛋公司則回應，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，若主管機關對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。